Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Po Izraelio smūgio – žinia iš Kataro: netoleruosime tokio elgesio

2025-09-09 17:28 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-09 17:28

Kataras pasmerkė Izraelio išpuolį prieš Dohą, skelbia „The Guardian“. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Majed Al Ansari smūgį pavadino nusikalstamu.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. Telegram)

Kataras pasmerkė Izraelio išpuolį prieš Dohą, skelbia „The Guardian“. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Majed Al Ansari smūgį pavadino nusikalstamu.

REKLAMA
3

„Kataro valstybė griežtai smerkia šį išpuolį ir patvirtina, kad netoleruos šio neatsakingo Izraelio elgesio ir nuolatinio regiono saugumo pažeidimo, taip pat jokių veiksmų, nukreiptų prieš jos saugumą ir suverenitetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimas vyksta aukščiausiu lygiu, o daugiau informacijos bus paskelbta, kai tik ji bus prieinama.

Kataras, kartu su Egiptu ir JAV, tarpininkavo tarp „Hamas“ ir Izraelio, ir šis išpuolis gali dar labiau pakenkti deryboms, nei joms jau yra pakenkta“, – cituojamas jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasirodžius pranešimams apie sprogimus ir dūmus Dohoje, Izraelis sako taikęsis į „Hamas“ lyderius

Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį taikėsi į aukšto rango „Hamas“ lyderius, naujienų agentūros AFP žurnalistams Dohoje kiek anksčiau pranešus apie sprogimus ir dūmus, kylančius virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras.

REKLAMA

„IDF (Izraelio kariuomenė) ir ISA (saugumo agentūra) surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš aukšto rango teroristinės organizacijos „Hamas“ vadovybę“, – teigė kariuomenė, nenurodydama, kur būtent suduotas smūgis.

Kataro finansuojamas naujienų tinklas „Al Jazeera“ susiejo sprogimą su Izraelio pranešimu. Sprogimas nuaidėjo Dohoje, į orą pakilo juodi dūmai. Kol kas neaišku, ar per ataką kas nors buvo sužeistas.

REKLAMA
REKLAMA

Kataras antradienį pasmerkė tai, ką pavadino bailiu Izraelio smūgiu, nukreiptu prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose įsikūrę „Hamas“ politinio biuro nariai.

„Kataro valstybė griežtai smerkia bailiai įvykdytą Izraelio išpuolį, nukreiptą prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose gyvena keli „Hamas“ politinio biuro nariai Kataro sostinėje Dohoje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tremtyje gyvenanti „Hamas“ vadovybė jau seniai yra įsikūrusi Katare, kuris keletą metų, net prieš naujausią karą Gazos Ruože, tarpininkavo derybose tarp „Hamas“ ir Izraelio.

Smūgis islamistų aukščiausiajai vadovybei galėtų dar labiau apsunkinti derybas dėl paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų, paimtų per „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengtą išpuolį, paleidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
izraelis
izraelis
2025-09-09 17:48
tai didžiausia teroristinė valstybė, terorizuojanti jau daugybę metų Artimųjų Rytų šalis, užgrobusi palestiniečių žemes ir dabar vykdanti palestiniečių genocidą. Šie gangsteriai turi pilną jav palaikymą todėl elgiasi nežmoniškai, jų žiaurumui nėra ribų - kūdikių ir vaikų žudymas, žmonių marinimas badu. Žydai yra monstrai pabaisos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų