Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Vokietijoje sulaikyti penki išpuolį prieš Izraelio gynybos įmonę surengę asmenys

2025-09-10 16:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 16:31

Po to, kai grupė asmenų įsilaužė į Izraelio gynybos bendrovės „Elbit“ biurus Vokietijos Ulmo mieste ir panaudojo dūminius užtaisus, buvo sulaikyti penki įtariamieji, trečiadienį pranešė valdžios institucijos.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Po to, kai grupė asmenų įsilaužė į Izraelio gynybos bendrovės „Elbit“ biurus Vokietijos Ulmo mieste ir panaudojo dūminius užtaisus, buvo sulaikyti penki įtariamieji, trečiadienį pranešė valdžios institucijos.

REKLAMA
1

Dviem vyrams ir trims moterims, kurie įvykio vietoje buvo sulaikyti ankstyvą pirmadienio rytą, skirtas ikiteisminis areštas, jiems pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, įsibrovimo į svetimą teritoriją ir nusikalstamos žalos padarymo, teigiama bendrame prokurorų ir policijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešime nurodoma, kad penki įtariamieji, kurių amžius – nuo 23 iki 39 metų, turi Vokietijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos ir Airijos pilietybę.

REKLAMA
REKLAMA

Anot pranešimo, objekte dirbę apsaugos darbuotojai nenukentėjo, o padaryta žala siekia 1 mln.

eurų.

Policija penkis įtariamuosius sulaikė pirmadienį ryte, kai jie įsiveržė į įmonės pastatą ir paliko grafičius su politiniais šūkiais. Kai kurie iš jų įsibrovė į viršutinius pastato aukštus, kur buvo sulaikyti. Sulaikomi šie asmenys nesipriešino.

REKLAMA

Bylą tiria Vokietijos valstybės saugumo ir kovos su terorizmu tyrėjai, kurie mano, kad išpuolis buvo politiškai motyvuotas.

Izraelio ambasadorius Vokietijoje Ronas Prosoras pasmerkė incidentą, pavadindamas jį „teroristiniu aktu“.

„Antisemitizmui ir terorui Vokietijoje negali būti vietos“, – platformoje „X“ rašė jis, užpuolikus vadindamas palestiniečių kovotojų organizacijos „Hamas“ šalininkais, tačiau tokio savo teiginio jokiais įrodymais nepagrįsdamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų