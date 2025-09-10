Vokietijoje sulaikyti penki išpuolį prieš Izraelio gynybos įmonę surengę asmenys

Dviem vyrams ir trims moterims, kurie įvykio vietoje buvo sulaikyti ankstyvą pirmadienio rytą, skirtas ikiteisminis areštas, jiems pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, įsibrovimo į svetimą teritoriją ir nusikalstamos žalos padarymo, teigiama bendrame prokurorų ir policijos pranešime.
Pranešime nurodoma, kad penki įtariamieji, kurių amžius – nuo 23 iki 39 metų, turi Vokietijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos ir Airijos pilietybę.
Anot pranešimo, objekte dirbę apsaugos darbuotojai nenukentėjo, o padaryta žala siekia 1 mln.
eurų.
Policija penkis įtariamuosius sulaikė pirmadienį ryte, kai jie įsiveržė į įmonės pastatą ir paliko grafičius su politiniais šūkiais. Kai kurie iš jų įsibrovė į viršutinius pastato aukštus, kur buvo sulaikyti. Sulaikomi šie asmenys nesipriešino.
Bylą tiria Vokietijos valstybės saugumo ir kovos su terorizmu tyrėjai, kurie mano, kad išpuolis buvo politiškai motyvuotas.
Izraelio ambasadorius Vokietijoje Ronas Prosoras pasmerkė incidentą, pavadindamas jį „teroristiniu aktu“.
„Antisemitizmui ir terorui Vokietijoje negali būti vietos“, – platformoje „X“ rašė jis, užpuolikus vadindamas palestiniečių kovotojų organizacijos „Hamas“ šalininkais, tačiau tokio savo teiginio jokiais įrodymais nepagrįsdamas.
