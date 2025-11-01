Kotrynos Starkienės idėja pietums: kepsnys, kuris tiks vegetarams, bet nustebins ir mėsos mėgėjus

Šį šeštadienį Kotryna Starkienė kvies gaminti patiekalus, kurie bus itin maistingi, skanūs ir puikiai tiks pietums su draugais.
„Aš labai mėgstu baklažanus, tad dažnai gaminu patiekalus iš šios daržovės. Šįkart kepsiu baklažano kepsnį! Fantastiškai skanu ir labai paprasta pagaminti. O tokį vegetarišką „kepsnį“ patieksiu su sviestinių pupelių koše“, – intriguoja ji.
O desertui, kaip sako Kotryna, senas geras varškės skarelių receptas.
Pastarąjį pamatysite laidoje, o kaip pasigaminti baklažano kepsnį, K. Starkienė atskleidžia nedelsdama.
Sviestinių pupelių košė ir kepti baklažanai
Ingredientai:
- 2 indeliai konservuotų sviestinių pupelių;
- viena česnako galva;
- 40 g sviesto;
- kelios čiobrelio šakelės;
- pusės litro sultinio;
- keli baklažanai.
Gaminimo eiga
Baklažanus sudėkite į kepimo skardą. Česnako galvutes suvyniokite į kepimo popierių ir įdėkite kartu su baklažanais. Kepimo skardą pašaukite į orkaitę ir kepkite 200 temperatūroje pusvalandį ar 40 minučių, kol baklažanai suminkštės.
Iškepusius baklažanus atsargiai nulupkite ir suplokite. Suplotą baklažaną apvoliokite miltuose ir apkepkite alyvuogių aliejuje.
Paruoškite sviestinių pupelių košę. Konservuotas pupeles sudėkite į sietelį ir perplaukite šaltu vandeniu. Į keptuvę įdėkite gabalėlį sviesto, išspauskite keptus česnakus, sudėkite prieskonines žoles ir pupeles. Viską pakaitinkite, kol pupelės sušils. Visą keptuvės turinį sudėkite į smulkintuvą, įpilkite šiek tiek sultinio ir sutrinkite iki norimos konsistencijos.
Keptą baklažaną patiekite su pupelių koše. Skanaus!
