Internetą sprogdina šis obuolių pyrago receptas: paprasta ir skanu

„Nematomas“ obuolių pyragas
Reikės:
- Kilogramo obuolių
- Citrinos
- 3 kiaušinių
- 130 g cukraus
- 130 g miltų
- 130 g pieno (galima naudoti ir grietinėlę)
- Vanilės pastos
Gaminimo eiga:
Obuolius nulupkite, išskobkite sėklalizdžius ir supjaustykite itin plonomis skiltelėmis. Taip supjaustytus obuolius apipilkite citrinos sultimis ir palikite, kol ruošite tešlą.
Kiaušinius išplakite su cukrumi. Suberkite miltus, vanilės pastą ir labai gerai išmaišykite. Supilkite pieną, užmaišykite tešlą. Tešla turėtų gautis gana skysta, beveik kaip lietinių blynų.
Obuolių skilteles suberkite į tešlą ir labai atsargiai išmaišykite. Kiekviena skiltelė turi pasidengti tešla.
Stačiakampę kepimo formą ištepkite sviestu ir išklokite kepimo popieriumi. Obuolių skilteles išdėliokite kepimo formoje. Jas tiesiog sluoksniuokite. Tešlos likutį supilkite ant obuolių ir šiek tiek pakratykite, kad tešla pasiskirstytų tolygiai. Pyragą kepkite 180 laipsnių temperatūroje apie valandą.
Iškepusį pyragą palikite atvėsti ir tik tada išimkite iš formos ir pjaustykite.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.