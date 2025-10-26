Parodė geriausią mielinių bandelių receptą: patiks ne tik smaližiams

Laidoje K. Starkienė parodė ne tik puikiai priešpiečiams tinkančių bandelių receptą, bet ir tokį, kuriam neatsispirs smaližiai.
„Jos bus ne tik skanios, bet ir tokios gražios, kad jomis galėsite dekoruoti net vaišių stalą!“ – teigia kulinarė.
Mielinių bandelių tešlai reikės:
- 200 ml pieno
- 40 g sviesto
- 5 šaukštų cukraus
- 450 g miltų
- 20 g mielių
- kiaušinio
- žiupsnio druskos
Ingredientai įdarui:
- indelis kreminio sūrio
- mėgstamas kumpis
- tarkuotas sūris (mocarela, fermentinis).
Gaminimo eiga:
Pieną ir sviestą pašildykite, kol sviestas ištirps ir palikite atvėsti. Mieles sutrupinkite ir užberkite šaukštelį cukraus. Palikite kelioms minutėms, kol mielės pasidarys skystos – tuomet galėsite jas naudoti.
Miltus, cukrų ir druską suberkite į dubenį ir gerai išmaišykite. Kiaušinį išplakite ir supilkite į miltus. Ten pat supilkite pieną, mieles ir užminkykite tešlą. Tešlą minkykite tol, kol ji taps minkšta, glotni ir nelips prie rankų.
Tešlą įdėkite į dubenį, uždenkite drėgnu rankšluosčiu ir palikite maždaug valandai, kad pakiltų.
Kai tešla pakils, iškočiokite ją į kuo didesnį kvadratą. Visą tešlą ištepkite kreminiu sūriu, išklokite kumpiu ir pabarstykite mėgstamu tarkuotu sūriu. Tešlą susukite ir supjaustykite riekelėmis. Bandeles sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir palikite dešimčiai minučių, kad dar šiek tiek pakiltų.
Bandeles kepkite 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių. Skanaus!
Saldžių bandelių receptą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.