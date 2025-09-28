Parodė, kaip pasigaminti šį stulbinantį itališką patiekalą per 20 minučių: „Mama mia, nuostabu!“

Gnocchi – tai itališki bulvių virtinukai, kurie išverdami ir troškinami įvairiuose padažuose. K. Starkienė šįkart pasirinko Viduržemio jūros regiono skonius.
Reikės:
- 1 kg bulvių (laidoje naudotos „Laura“ veislės);
- 2 kiaušinių trynių;
- Apie 200 g miltų (kiekis gali kisti dėl bulvių rūšies);
- Druskos, pipirų.
Gaminimo eiga:
- Bulves nuplaukite, užpilkite šaltu vandeniu, gausiai pasūdykite ir virkite ant nedidelės ugnies;
- Karštas bulves nuskuskite ir sutrinkite – kitaip tešla bus guminė;
- Įmaišykite trynius, prieskonius ir miltus. Užminkykite tešlą, bet neperminkykite;
- Suformuokite „gyvatėles“, supjaustykite norimo dydžio gabaliukais. Galite palikti paprastus arba suformuoti griovelius šakute;
- Gnocchi virkite pasūdytame vandenyje, kol jie pakils į paviršių. Tada dar kelias minutes pavirkite, išgriebkite ir dėkite į padažą.
Padažas su Viduržemio jūros skoniais
Reikės:
- Kelių česnako skiltelių;
- 2-3 ančiuvių filė;
- Vynuoginių pomidorų;
- Saujos kaparėlių;
- Kalamata alyvuogių;
- Sviesto ir alyvuogių aliejaus;
- 35 proc. riebumo grietinėlės;
- Kietojo sūrio patiekimui.
Gaminimas:
- Česnaką apkepkite sviesto ir aliejaus mišinyje;
- Sudėkite ančiuvius – jie ištirps ir suteiks subtilų jūros skonį;
- Įdėkite pomidorus, kaparėlius, alyvuoges, trumpai patroškinkite;
- Supilkite grietinėlę – padažas įgaus šilkinę tekstūrą;
- Suberkite išvirtus gnocchi, trumpai patroškinkite kartu;
- Patiekite pabarstę kietuoju sūriu.
„Žmonės, kurie bijo ančiuvių sako: „Oi, ne, čia kažkokia žuvis, nesąmonė, bus žuvies skonis.“ Ne, ančiuviai suteikia labai malonų skonį – gero sūrumo ir jūros dvelksmo patiekale – jų daug nereikia“, – sakė K. Starkienė.
Tai fantastiškas patiekalas, kurį lengvai paruošite šeimai pietums ar vakarienei. O svarbiausia, kiekvieną kartą keisdami padažą atrasite naujų skonių.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.