Atsisakykite šių produktų: pamiršite, ką reiškia spuogai ir aknė

Pasak gydytojo, nors genetika turi reikšmės, gyvenimo būdas – ne mažiau svarbus. Pavyzdžiui, pieno produktai turi didžiulę įtaką aknei.
„Sergant akne, reikėtų privengti pieno, sviesto, jogurto, varškės ir kitų pieno produktų. Taip pat aknei neigiamą įtaką turi aukšto glikeminio indekso produktai – visas greitas, nesveikas maistas, makaronai, picos, bandelės. Su vaisiais irgi nereikėtų persistengti, ypač tais, kurie kelia gliukozę.
Kas turi teigiamą įtaką aknei? Tai maistas, kuriame yra gausu polinesočiųjų riebalų rūgščių – omega-3, žuvis, riešutai, daug skaidulų turintis maistas, įvairios daržovės, kruopos, visokios sėklos“, – aiškino dermatovenerologas.
Neigiamos įtakos turi ir stresas bei alkoholis. Pastarasis skatina uždegimą ir gali bloginti aknės eigą. Tas pats galioja ir stresui – tiek dėl darbo, tiek dėl gyvenimiškų situacijų ir tai tiesiogiai atsispindi odos būklėje.
Be šių veiksnių aknei turėti įtakos gali ir tam tikros ligos, pavyzdžiui, gydytojo išskirtas policistinis kiaušidžių sindromas:
„Tokioms moterims būdingas lytinių hormonų perteklius, kas lemia kūno plaukuotumo padidėjimą ir sunkią aknę – ne tik veide, bet ir nugaroje ar krūtinėje.“
Patarė tėvams ir paaugliams dėl spuogų
Pasak gydytojo, nereikėtų susitaikyti su mintimi, kad spuogai yra „normali“ paauglystės dalis. Atvirkščiai, be spuogų gyventi yra visiškai realu ir įmanoma.
„Yra normalu gyventi be spuogų. Jeigu spuogai sukelia menką įdubimą ar jau akivaizdžiai matome randelius, laikas apsilankyti pas gydytoją.
Pradėti siūlyčiau nuo vaistininko – nuėjus į vaistinę paprašyti, kad parekomenduotų nereceptines priemones odos priežiūrai, pradedant nuo elementaraus prausiklio ir veido kremo“, – patarė T. Raudonis.
Tinkamai parinktos priemonės lengvą aknę gali padėti suvaldyti per kelis mėnesius. Jei per 2-3 mėnesius nėra efekto, metas kreiptis į gydytoją dermatologą. Na, o lengvą aknę gali gydyti ir šeimos gydytojai, skirdami receptinius lokalius vaistus.
Kokie įpročiai ir produktai labiausiai skatina spuogus, ką daryti, kad jie neliktų visam gyvenimui ir kada paprastos kosmetikos jau nebepakanka?
Daugiau praktinių patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.