Iš Rimvydo Širvinsko-Makaliaus – džiugi žinia Lietuvai

O visai neseniai Makalius sulaukė ypatingo įvertinimo Lietuvos keliautojams – parvežė pirmosios vietos apdovanojimą: iš visų Baltijos šalių būtent lietuviai kruiziniais laivais keliauja daugiausia. Populiariausios ir didžiausios kruizinių laivų kompanijos Europoje „MSC Cruises“ surengtame renginyje lietuvis buvo apdovanotas kaip didžiausias didžiausias kruizinių kelionių pardavėjas Baltijos šalyse, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Stengiasi, kad kuo daugiau lietuvių išbandytų kruizus
Paklaustas, ką jam pačiam reiškia toks apdovanojimas, ar tai profesinis, ar ir emocinis įvertinimas po daugelio metų darbo šioje srityje, Makalius neslepia, kad tai jam labai svarbus pasiekimas.
„Kelerius metus nuoširdžiai stengiausi kuo daugiau savo socialiniuose tinkluose pasakoti apie keliones laivais, parodyti, kad toks keliavimo būdas nėra sudėtingas, o priešingai – pilnas privalumų ir smagių patirčių. Ilgainiui net savo asmeninėms atostogoms ėmiau rinktis kruizines keliones ar ekspedicijas – laivai labai lengvai tapo mano gyvenimo dalimi, ne tik darbo“, – šypsosi kelionių organizatorius.
Lietuviai itin pamėgę Viduržemio jūros ir Norvegijos fjordų kruizus
R. Širvinskas pasakoja, kad lietuviai kruizus renkasi ne tik dėl noro laiką leisti milžiniškame mieste, plaukiojančiame ant vandens, bet ir dėl galimybės kasdien pažinti vis naujas vietas, o per vieną kelionę – neretai ir kelias skirtingas šalis.
„Vien tai, kad atostogų metu galima per savaitę aplankyti Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Maltą ir tuo pačiu Tunisą, priklausantį Afrikai, yra tiesiog nuostabu“, – sako keliautojas.
Pasak R. Širvinsko, daugiausia lietuvių plaukia Viduržemio jūros kruizais, taip pat itin populiarūs Norvegijos fjordų maršrutai. Žiemą keliautojai dažniausiai renkasi Karibus ar tyrinėja Jungtinius Arabų Emyratus. Smalsiausi ir labiausiai patyrę keliautojai ieško įvairesnių, tolimesnių krypčių – vis labiau domimasi Azijos bei Aliaskos kruizais.
Pirmą kartą taip pakeliavę planuoja kitus kruizus
Į klausimą, kas dažniausiai nustebina tuos žmones, kai pirmą kartą išplaukia į kruizą, R. Širvinskas šypsodamasis sako, kad puikiausias pavyzdys – jo mama. Prieš porą metų, jos 50-mečio proga, jis pirmą kartą išsivežė ją į Karibų kruizą iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
„Buvo labai įdomu stebėti pirmąsias jos reakcijas – tiek iš išorės pamačius laivo dydį, nes mama niekaip nesitikėjo, jog jis toks didžiulis, tiek ir pačiame laive, suvokus jo mastus. Taip pat paprastai žmonės jaučia, kad yra ant vandens, bet tokio dydžio laivuose sunku suprasti, ar esi ant žemės, ar
jūroje. Tai jai buvo netikėta, nes kaip ir nemažai keliautojų ji nerimavo, ar laive nesups. Taip pat mamai buvo įdomu stebėti, kaip tokia milžiniška transporto priemonė pajuda iš uosto į atvirą vandenyną ir atvirkščiai – kaip įplaukia į miestus, kaip nematomai dirba personalas laive“, – prisimena Makalius.
Keliautojas pripažįsta, kad jam ir pačiam kaskart būna sunku suvokti, kaip toks plaukiojantis miestas veikia – kaip jame organizuojamas darbas: „Kartais laivas gabena net iki 10 tūkstančių žmonių, įskaitant įgulą. Ir viskas veikia preciziškai – nuo pagaminamų dešimčių tūkstančių maisto porcijų per parą, skirtingų šou pasirodymų kasdien, begalės kambarių tvarkymo iki daugelio kitų dalykų. Tau reikia tiesiog ilsėtis ir mėgautis, viskas būna sustyguota, padaryta, pasirūpinta”.
„Keliautojai pabrėžia, kad vienas geriausių dalykų – nereikia kas kartą krautis ir išsipakuoti lagamino, nereikia važiuoti ar skristi – tu ilsiesi ir keliauji tuo pačiu metu, o kiekviena nauja diena atneša visiškai naują patirtį“, – sako kelionių organizatorius.
Jis sako, kad jų komandos jau seniai nebestebina ir tai, jog dauguma sugrįžusių iš pirmojo kruizo pasakoja tą patį – kad tikėjosi rasti senjorų užuovėją, o iš tiesų sutiko daugybę jaunų žmonių ir šeimų su vaikais. Naujausi tyrimai rodo, kad vidutinis kruizinio keliautojo amžius siekia 46 metus, o net 36 procentai yra jaunesni nei 40-ies.
„Šis mitas jau seniai išgaravo. Be to, pastebiu, kad žmonės, vos sugrįžę iš kruizo, nori iškart užsisakyti kitą – tik jau į naujus miestus ir šalis. Žinau ne vieną porą ar šeimą, kurios keliauja tik taip, nes, kaip jos pačios sako, geresnio būdo pamatyti tiek daug skirtingų vietų taip patogiai per trumpą laiką tiesiog nėra“, – šypsosi pats kruizais keliauti mėgstantis R. Širvinskas ir priduria, kad lietuviai tokie ne vieni.
Štai Tarptautinės Kruizų Linijų Asociacijos (CLIA) 2024 m. atlikto tyrimo duomenimis, net 82 proc. kruizais keliavusiųjų ketina ir vėl rinktis šią kelionės formą. 12 proc. kruizų keliautojų plaukia du kartus per metus, 10 proc. kruizų keliautojų renkasi nuo trijų iki penkių kruizų per metus. 71 proc. keliautojų svarsto pirmą kartą išplaukti į kruizą laivu.
Išbandė prabangų kruizą – visame kame aukščiausio lygio kokybė
Nors kruiziniais laivais plaukė keliasdešimt kartų, ir jam pačiam vis dar būna pirmų kartų. Visai neseniai R. Širvinskas išbandė kelionę prabangiu „Explora Journeys” kruiziniu laivu, skirtu ieškantiems išskirtinio poilsio jūroje. Keliautojas pasakoja, kad tai buvo dar viena neeilinė jo patirtis.
„Nuo pirmos iki paskutinės kelionės minutės buvo akivaizdu, kodėl tai yra išskirtinė kelionė. Šie kruizai išsiskiria prabangiais, vidutinio dydžio laivais, kuriuose telpa apie 900 keleivių, kiekvienam 1,25 svečio tenka vienas darbuotojas. Toks aptarnaujančio personalo skaičius užtikrina individualų dėmesį. Kai plaukia mažiau žmonių, kaskart jaučiasi, kad yra daugiau privatumo, erdvės, pati atmosfera – gerokai ramesnė nei įprastuose kruiziniuose laivuose.
Čia visi keleiviai gyvena erdviuose apartamentuose su terasa, mėgaujasi aukščiausio lygio gastronomija, neribotais gėrimais su „viskas įskaičiuota” koncepcija. Man labai patiko pats laivas, aplinka, aptarnavimas, išskirtinai kokybiškos pramogos, vyraujanti ramybė. Labai gerai pailsėjau ir tikrai mėgavausi kiekviena šios kelionės minute!”, – sako kelionių organizatorius.
Kelionės kaina panaši į atostogų Turkijoje ar Egipte
R. Širvinskas pastebi, kad kruizinės kelionės atsiriekia dalį pyrago iš Turkijos: „Keliautojai, norintys šiek tiek aktyvesnių, pažintinių atostogų, dabar domisi kruizais, dėliojasi lankytinas vietas, bet kartu žino, jog ten galės leisti laiką ir taip, kaip yra pratę – ilsėdamiesi prie jūros ar baseino. Žinoma, tai vis dar ne tie patys keliautojai, bet matau, kaip pasyvias atostogas anksčiau rinkęsi, dabar ieško būdų savo keliones paįvairinti ir jų metu daug naujo pamatyti”.
Kalbėdamas apie kelionės kainas, R. Širvinskas sako, kad kruizai jau seniai nebėra skirti tik pasiturintiems keliautojams – savaitės trukmės pasiplaukiojimas su pilnu maitinimu asmeniui dažniausiai atsieina tiek pat, kiek atostogos toje pačioje Turkijoje ar Egipte, bet gaunama nauda yra sunkiai palyginama su pasyviu poilsiu viešbutyje ant kranto.
„Taupantys keliautojai gali rinktis pigiausią variantą – vidinę kajutę. Juk vis tiek nesiruošiate tik kambaryje leisti savo atostogų, o keliausite, būsite viršutiniuose laivo deniuose, maudysitės lankomuose miesteliuose esančiuose paplūdimiuose. Nepaisant to, kad sumokėsite nedaug, galėsite jaustis kaip ponai – čia prašoma ir puošnią aprangą vienam elegantiškam vakarui įsidėti, ir fotosesiją ant „Swarovski” laiptų pasidaryti galėsite”, – šypsosi keliautojas.
Laiva tampa vis tvaresni, o svajonių kruizas – aplink pasaulį
Keliautojas pastebi tvarumo svarbos didėjimą, todėl matantis, kaip kruizinių laivų kompanijos keliauja savo užsibrėžtų tikslų link: „Kruizinės kompanijos imasi gana plataus spektro tvarumo priemonių – tiek technologinių, tiek veiklos aspektais. Jos bando kuo labiau sumažinti anglies dvideginio išmetimą, tobulina savo variklius, ne tik perdirba nuotekų vandenį ir atliekas, bet ir gamina geriamą vandenį iš jūros vandens! Sunku tai suvokti, bet visa tai vyksta ir yra realūs pavyzdžiai, o užsibrėžiami tikslai vis aukštesni”.
Paklausus, koks yra jo paties svajonių kruizas, R. Širvinskas nusišypso, kad tai neabejotinai yra kruizas aplink pasaulį: „Tai yra mano svajonė! Tik, kaip turbūt ir visiems, brangiau už pinigus šiuo metu yra laikas. Tokiai kelionei reikia skirti apie 120 dienų – tai net keturi mėnesiai, plaukiant aplink mūsų nuostabią žemę. Bet, kaip sakoma, – svajoti reikia atsargiai, nes jos juk pildosi!”.
