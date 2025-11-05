Rimvydas Širvinskas-Makalius mini išskirtinę progą: pasidalijo šmaikščiu įrašu

Socialiniuose tinkluose R. Širvinskas paskelbė gimtadieninį įrašą, kuriuo leido pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
„35!!! Dar jaunas, žinokit, nes kol kas neišmokau (skaniai) gamint, prieš naktį prisivalgau saldumynų ir… ir vis dar tikiu, kad kelionė į kitą pasaulio kraštą išspręs visus mano gyvenimo klausimus“, – šmaikščiai instagrame rašė vyras.
Primename, kad R. Širvinksas-Makalius dar visai neseniai keliavo į Švediją, į vienos garsiausių pasaulyje pop žvaigždžių, Lady Gagos koncertą. Šis atlikėjos koncertas vyrui buvo jau 10-asis, o į pirmąjį vyko, kuomet jis buvo rengiamas Lietuvoje prieš daugiau nei dešimtmetį.
Paskutinius du Lady Gagos koncertus Rimvydas aplankė šiemet. Vieną JAV, kitą Švedijoje. Vyras atvirauja, jog perkant bilietus į koncertą Švedijoje eilėje praleido vos valandą, tačiau į koncertą JAV, dėl bilietų teko pakovoti:
„Bilietus į koncertą Švedijoje pirkau dar šių metų kovo 31 dieną. Tai pačią pirmą dieną, kada tik buvo paleisti bilietai, jie buvo labai greitai išparduoti. Eilėje laukiau gal apie valandą, o pirkau per išankstinį pardavimą“.
Deja, tačiau į koncertą JAV taip greitai bilieto gauti nepavyko, Rimvydas atskleidė, kiek reikėjo laukti, norint gauti bilietą:
„Rugpjūčio mėnesį vykau į JAV. Amerikoje koncertai skiriasi nuo vykstančių Europoje, nes ten stovimo sektoriaus didelio negali būti. Aš tris vakarus laukiau prie išankstinio pardavimo. Pirmą vakarą man nepasisekė gauti bilieto, kitą vakarą vėl laukiau porą valandų, jau visas piktas, bet ir vėl negavau, o trečiąjį vakarą jau pasisekė. Nusipirkau bilietą pačioje pirmoje eilėje“.
