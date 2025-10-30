Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Neringoje keturiems kurorto renginių organizatoriams leista naudoti profesionalius fejerverkus

2025-10-30 15:09 / šaltinis: BNS
2025-10-30 15:09

Neringos savivaldybės taryba ketvirtadienį patvirtino išimtį keturių kurorto švenčių organizatoriams renginių metu leisti panaudoti profesionalų leidžiamus fejerverkus.

Fejerverkai (nuotr. Fotodiena.lt)

Neringos savivaldybės taryba ketvirtadienį patvirtino išimtį keturių kurorto švenčių organizatoriams renginių metu leisti panaudoti profesionalų leidžiamus fejerverkus.

REKLAMA
0

Kaip teigiama savivaldybės pranešime, galimybė panaudoti fejerverkus suteikta renginių organizatoriams, kurie Neringos savivaldybės teritorijoje rengia: vasaros sezono atidarymą, aviacijos šventę „Aero Nida“, Neringos miesto gimtadienį ir Naujųjų metų šventę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be šių keturių renginių visais kitais atvejais draudimas naudoti pirotechnikos priemones ir toliau išliks.

REKLAMA
REKLAMA

„Gyventojai ir kurorto svečiai kviečiami ir toliau palaikyti Neringos savivaldybės tarybos sprendimą atsisakyti fejerverkų – asmenines ar kitas kurorto šventes švęsti atsakingai, be triukšmo ir dūmų, kuriant saugią, ramią ir draugišką aplinką“, – teigiama pranešime.

Sprendimas uždrausti naudoti civilines pirotechnikos priemones visoje Neringoje ištisus metus įsigaliojo 2022-ųjų gruodį.

Išimtis taikoma tik F1 kategorijos fejerverkams, kurie kelia mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat gyvenamosiose patalpose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų