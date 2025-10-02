Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvoje duris atveria pirmas Europoje „Zombių safaris“: štai kur ir kada

2025-10-02 14:22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-02 14:22

Helovynas Lietuvoje kasmet vis labiau tampa ne tik moliūgų ir kostiumų švente, skirta vaikams, bet ir adrenalino ieškotojų svajone. Siaubo parkai, pabėgimo kambariai ir įvairios specialiai įrengtos zonos kviečia pasinerti į šiurpą keliančius nuotykius.

Zombių miškas Jonavos rajone (nuotr. Instagram)
5

Helovynas Lietuvoje kasmet vis labiau tampa ne tik moliūgų ir kostiumų švente, skirta vaikams, bet ir adrenalino ieškotojų svajone. Siaubo parkai, pabėgimo kambariai ir įvairios specialiai įrengtos zonos kviečia pasinerti į šiurpą keliančius nuotykius.

Šį rudenį į išskirtinę patirtį kviečia „Zombių žemė“, įsikūrusi Jonavos rajone – čia lankytojų laukia pirmasis Europoje „Zombių Safaris“, siaubo labirintas ir kitos šiurpą garantuojančios atrakcijos.

Jonavos rajone įsikūręs „Prakeiktasis zombių miškas“ (nuotr. Instagram)
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jonavos rajone įsikūręs „Prakeiktasis zombių miškas“ (nuotr. Instagram)

Kviečia į siaubo kupiną nuotykį

„Prakeiktojo zombių miško“ atstovas „Facebook“ paskelbė apie šių metų naujieną: 

„„Prakeiktasis zombių miškas“ plečiasi ir evoliucionuoja į „Zombių žemė“ ir kviečia jau 3 metus iš eilės į nepamirštamą nuotykį!

Šiais metais tampame pirmieji Europoje, siūlantys tokią pramogą – Zombių Safaris!

Sėsk į specialią transporto priemonę ir šaudyk dažasvydžio ginklais į zombius, kurie užplūsta maršrutą. Ar pavyks tau išgyventi šį kelionės iššūkį?

  • Siaubo labirintas – pasiklysk tarp painių takų, sužinok, kas nutiko kaimelio gyventojams, ir atrask išėjimą.
  • Zombių šaudymas „Kritinė Operacija“ – tavo užduotis: sustabdyti zombių grėsmę ir atkurti pusiausvyrą tarp žmonių ir numirėlių. Tik drąsiausi įveiks šią misiją!

Tai ne tik pramogos – tai adrenalino kupina patirtis, kurioje kiekvienas žingsnis gali tapti lemtingu.

Data: spalio 7 d. – lapkričio 2 d.

Adresas: Jonavos r., Upninkėlių k., Jonavos g. 14Bilietai prekyboje nuo rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos: www.savagepaintball.lt“

 

