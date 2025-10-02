Lietuvoje duris atveria pirmas Europoje „Zombių safaris“: štai kur ir kada

Šį rudenį į išskirtinę patirtį kviečia „Zombių žemė“, įsikūrusi Jonavos rajone – čia lankytojų laukia pirmasis Europoje „Zombių Safaris“, siaubo labirintas ir kitos šiurpą garantuojančios atrakcijos.
Kviečia į siaubo kupiną nuotykį
„Prakeiktojo zombių miško“ atstovas „Facebook“ paskelbė apie šių metų naujieną:
„„Prakeiktasis zombių miškas“ plečiasi ir evoliucionuoja į „Zombių žemė“ ir kviečia jau 3 metus iš eilės į nepamirštamą nuotykį!
Šiais metais tampame pirmieji Europoje, siūlantys tokią pramogą – Zombių Safaris!
Sėsk į specialią transporto priemonę ir šaudyk dažasvydžio ginklais į zombius, kurie užplūsta maršrutą. Ar pavyks tau išgyventi šį kelionės iššūkį?
- Siaubo labirintas – pasiklysk tarp painių takų, sužinok, kas nutiko kaimelio gyventojams, ir atrask išėjimą.
- Zombių šaudymas „Kritinė Operacija“ – tavo užduotis: sustabdyti zombių grėsmę ir atkurti pusiausvyrą tarp žmonių ir numirėlių. Tik drąsiausi įveiks šią misiją!
Tai ne tik pramogos – tai adrenalino kupina patirtis, kurioje kiekvienas žingsnis gali tapti lemtingu.
Data: spalio 7 d. – lapkričio 2 d.
Adresas: Jonavos r., Upninkėlių k., Jonavos g. 14Bilietai prekyboje nuo rugsėjo mėn.
Daugiau informacijos: www.savagepaintball.lt“
