Žaibiško populiarumo sulaukęs parkas Lietuvoje vėl atvers duris: nepraleiskite progos

Labai didelis ir labai mažas – tokia šio rudens Grybų parko tema. Per praeitus du rudenius sulaukęs neįtikėtino populiarumo ir pritraukęs beveik dvidešimt tūkstančių lankytojų, Grybų parkas vėl stebins įspūdingais šviečiančių grybų skaičiais ir dydžiais, detalėmis ir išmone.
Grybų parkas vėl atveria duris
„Mūsų tikslas – sustabdyti bėgantį žmogų valandėlei atokvėpio, todėl šiemet padarėme labai daug, į ką bus galima žiūrėti, stebėtis, patirti mažą stebuklą ar pasaką. Grybų parkas nuo pat jo sukūrimo yra mistinė vieta, skirta visos šeimos poilsiui, pramogai ir džiaugsmui.
Mūsų fantazija ir kūryba užburs jus: norėsite fotografuoti, filmuoti ir valiūkiškai džiaugtis, tarsi būtumėte pakliuvę į stebuklingą karalystę. Jau pernai turėjom mirksinčių, dūmus leidžiančių grybų, o šiemet kai kurie net skleis garsus, šoks ir kalbės! Stebėsitės jų dydžiu, nes kai kurie sieks 7 m, o kiti vos vos nuo žemės atitrūkusias galveles kels pro samanas.
Mes esame detalių žmonės, todėl labai daug savo laiko šiemet investavome į jas. Sukūrėme septynis miniatiūrinius grybų miestelius, kurie sustabdys ilgam – valandų valandas galėsite skaičiuoti pačias smulkiausias detales, miestelių gyventojus“, – pasakoja Grybų parko sumanytojas, aktorius Saulius Baltrūnas.
Džiaugiasi parko populiarumu
Grybų parkas įsikūręs vaikų ir paauglių renginiams skirtoje stovyklavietėje „Gervių lizdas“, Trakų rajone. Jo sumanytoja, rašytoja, visuomenės veikėja Birutė Jakučionytė stebisi ir džiaugiasi Grybų parko populiarumu:
„Iki šiol nežinome savo sėkmės paslapties, nors tai vienas dažniausiai užduodamų klausimų apie Grybų parką. Gal todėl, kad beveik visi lietuviai mėgsta grybauti, o gal todėl, kad mūsų parkas yra tikrai išskirtinis, netikėtas, mistiškas, jį kuriant įdėta begalė laiko ir energijos, tas jaučiasi ir yra lankytojų vertinama.
Kasmet labai stengiamės ne tik didinti šviečiančių grybų ekspoziciją, bet pasiūlyti ir naujų pramogų, reginių lankytojams, skaniai juos pamaitinti. Šiemet sukūrėme septynis mini miestelius, įrengėme naujų erdvių: Šarlataniją (raganos namas), Čiurlioniją, Grybų karaliaus rezidenciją, pakvietėme menininkę Virginiją Kuosaitę Knowles pristatyti savo kurtų vilnos žaislų parodą, taip pat sukūrėme papildomus renginius sekmadieniais – „Šeimadienius“ tiems, kurie nori pabūti gamtoje.
Atskleidė bilietų kainas
Esate laukiami Šviečiančių grybų parke rugsėjo 13 – spalio 26 d., ketvirtadienio – sekmadienio vakarais, 18 – 22 val. ir sekmadienio dienomis 13 – 17 val.
Parko kūrėjai informuoja ir apie bilietų kainas: suaugusiems – 13 eurų, vaikams (3 – 16 m) – 9 eurai, iki 3 metų – nemokamai. Ketvirtadieniais į Grybų parką nemokamai bus įleidžiami senjorai ir neįgalieji, tačiau parkas nėra pritaikytas turintiems judėjimo negalią.
Bilietus galima įsigyti tik internetu, nes jeigu visi bilietai yra išparduoti, vietoje įsigyti nėra galimybės.
Grybų parko interneto svetainėje yra skelbiama informacija apie papildomas mokamas paslaugas nuo 3 iki 100 eurų (priklauso nuo šeimos dydžio ir kiek galite, suvalgyti): piešimas ant veidų, medžio drožimas, molio lipdymas, picos, įvairūs užkandžiai, rankų darbo muilai su grybais, smilkalai, suvenyrai.
Grybų parke bus galima paskanauti grybų kavos ar karštų sulčių, žolelių arbatų. Internetinėje svetainėje perspėjama, kad ne visi amatininkai turės kortelių nuskaičiuotuvus, todėl raginama pasiimti grynųjų.
