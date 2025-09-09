Grybauti išėjęs lietuvis nenumanė, koks košmaras jo laukia: nelinkėtų net priešui

Sėkmės istorija ir šeimos padėkomis socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Rietavo policijos bendruomenės pareigūnė.
Išėjęs grybauti pasiklydo, bet buvo sėkmingai surastas
Kaip teigiama įraše, šeimos teigimu, „tėtė dabar vis šneka, kad gimė antrą kartą“. Pasiklydęs miške senjoras buvo pavargęs ir sušalęs, vilties, kad pačiam pavyks išeiti iš miško – mažai.
Čia į pagalbą atskubėjo policijos pareigūnai, kurie, suradę vyrą, saugiai išvedė ir grąžino pas šeimą.
„Rietavo policijos pareigūnai sulaukė ypatingos padėkos.
Rugpjūčio 1-ąją senjoras, išėjęs į mišką grybauti, pasiklydo ir kelias valandas klaidžiojo vienas – pavargęs, sušalęs ir jau praradęs viltį rasti kelią atgal. Laimei, pagalbos šauksmas neliko be atsako – į mišką išskubėję pareigūnai jį surado, nuramino ir saugiai išvedė.
Šeimos nariai dalijasi nuoširdžiu dėkingumu už pareigūnų profesionalumą, žmogišką šilumą ir rūpestį. Jie sako – policija tokiais atvejais tampa tikrais bendruomenės pagalbininkais, kurie ne tik gina, bet ir globoja.
O geriausias atsidėkojimas pareigūnams – žmonių šypsenos ir nuoširdi padėka, primenanti, kad jų darbas gali dovanoti antrą šansą ir grąžinti tikėjimą. Ši istorija baigėsi laimingai – senjoras iš miško grįžo ne tik saugus, bet ir su pilnu kibirėliu grybų bei jausmu, kad tą dieną jis gimė iš naujo.
„Tėtė dabar vis šneka, kad gimė antrą kartą.“
Ši istorija – ir priminimas mums visiems: eidami į mišką nepamirškime būti atsakingi. Pasiklysti galima lengviau, nei atrodo, o pasekmės gali būti labai skaudžios. Atsargumas gali išgelbėti gyvybę“, – rašoma Rietavo policijos bendruomenės pareigūnės įraše.
