Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Grybauti išėjęs lietuvis nenumanė, koks košmaras jo laukia: nelinkėtų net priešui

2025-09-09 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 09:20

Išėjęs į mišką užsiimti tuo, be ko lietuviai negali gyventi – grybauti – senjoras išgyveno košmarą: pasiklydęs miške vienas klaidžiojo kelias valandas. Istorija baigėsi sėkmingai – sulaukę pagalbos prašymo, pareigūnai rado pasiklydusį vyrą, o visiems primena, kad pasiklysti gali kiekvienas.

Grybauti išėjęs lietuvis nenumanė, koks košmaras jo laukia (nuotr. 123rf.com, Shutterstock, BNS)

Išėjęs į mišką užsiimti tuo, be ko lietuviai negali gyventi – grybauti – senjoras išgyveno košmarą: pasiklydęs miške vienas klaidžiojo kelias valandas. Istorija baigėsi sėkmingai – sulaukę pagalbos prašymo, pareigūnai rado pasiklydusį vyrą, o visiems primena, kad pasiklysti gali kiekvienas.

REKLAMA
4

Sėkmės istorija ir šeimos padėkomis socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Rietavo policijos bendruomenės pareigūnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išėjęs grybauti pasiklydo, bet buvo sėkmingai surastas

Kaip teigiama įraše, šeimos teigimu, „tėtė dabar vis šneka, kad gimė antrą kartą“. Pasiklydęs miške senjoras buvo pavargęs ir sušalęs, vilties, kad pačiam pavyks išeiti iš miško – mažai.

REKLAMA
REKLAMA

Čia į pagalbą atskubėjo policijos pareigūnai, kurie, suradę vyrą, saugiai išvedė ir grąžino pas šeimą.

REKLAMA

„Rietavo policijos pareigūnai sulaukė ypatingos padėkos.

Rugpjūčio 1-ąją senjoras, išėjęs į mišką grybauti, pasiklydo ir kelias valandas klaidžiojo vienas – pavargęs, sušalęs ir jau praradęs viltį rasti kelią atgal. Laimei, pagalbos šauksmas neliko be atsako – į mišką išskubėję pareigūnai jį surado, nuramino ir saugiai išvedė.

Šeimos nariai dalijasi nuoširdžiu dėkingumu už pareigūnų profesionalumą, žmogišką šilumą ir rūpestį. Jie sako – policija tokiais atvejais tampa tikrais bendruomenės pagalbininkais, kurie ne tik gina, bet ir globoja.

REKLAMA
REKLAMA

O geriausias atsidėkojimas pareigūnams – žmonių šypsenos ir nuoširdi padėka, primenanti, kad jų darbas gali dovanoti antrą šansą ir grąžinti tikėjimą. Ši istorija baigėsi laimingai – senjoras iš miško grįžo ne tik saugus, bet ir su pilnu kibirėliu grybų bei jausmu, kad tą dieną jis gimė iš naujo.

„Tėtė dabar vis šneka, kad gimė antrą kartą.“

Ši istorija – ir priminimas mums visiems: eidami į mišką nepamirškime būti atsakingi. Pasiklysti galima lengviau, nei atrodo, o pasekmės gali būti labai skaudžios. Atsargumas gali išgelbėti gyvybę“, – rašoma Rietavo policijos bendruomenės pareigūnės įraše.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
aha
aha
2025-09-09 10:11
o tu pabandyk seną daiktą išmokyti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų