Įdėmiau įsižiūrėjus į radinį Lietuvos miške tik vėliau suprato, kas tai: kiti tokio nematę

Gleivūnų Lietuvoje skaičiuojama šimtais, visi jie skirtingi ir visi – savaip unikalūs. Vienus tokių Anykščių šilelyje užfiksavo Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistė.
Gleivūnai – daugelio nepažinta gyvybės forma Lietuvos miškuose
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, pasidalijusi Jurgitos Šiaučiūnės nuotrauka, daugelis šios gyvybės formos nė nepastebi.
O pirmą kartą išvydus gleivūnus neretai kyla klausimas: kas tai? Juolab, kad ir jų išvaizda neįprasta – kai kurie primena drebučius, nusidriekusius ant medienos, kiti – mažus rudos spalvos šepetėlius.
„Gamtoje knibždėte knibžda neįtikėtinos ir dažnai nepastebimos gyvybės formos.
Čia – Anykščių šilelyje, prie Medžių lajų tako po lietaus ant pūvančios medienos Stemonitis genties gleivūnai.
Iš pirmo žvilgsnio šie šerpių vaisiakūniai primena smulkių rausvai rudus šepetėlių šerelius, susitelkusius grupelėmis. Ar patikėtumėte, kad dar visai neseniai jie buvo panašūs į drebučius?
Tai gana dažni gleivūnai mūsų miškuose, tačiau dauguma žmonių jų nė nepastebi. Vaisiakūniai, kuriuose subręsta sporos, iškyla tik trumpam. Visą likusį gyvenimo tarpsnį gleivūnai praleidžia kaip laisvai judantys plazmodžiai – amebos pavidalo organizmai.
