  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Radinys ūkininkų turguje biržietį paliko be žado: pamatęs apstulbo

2025-09-02 14:20 / šaltinis: birzietis.lt
2025-09-02 14:20

Savaitgalį biržietis archeologas Karolis Duderis savo socialiniame tinkle paskelbė apie radinį naujajame Biržų ūkininkų turguje. Buvo rasta koklių gaminimo matrica – kitaip tariant, ruošinys arba štampas koklių gamybai.

Turgus

Savaitgalį biržietis archeologas Karolis Duderis savo socialiniame tinkle paskelbė apie radinį naujajame Biržų ūkininkų turguje. Buvo rasta koklių gaminimo matrica – kitaip tariant, ruošinys arba štampas koklių gamybai.

0

0

Ji ypatinga savo paveikslėliu – nebūdingu Biržų mieste rastiems kokliams, puošta damos atvaizdu.

Matrica – tai ne tik filmo pavadinimas

„Daugeliui, išgirdus žodį „matrica“, kyla sąsajos su filmu tuo pačiu pavadinimu, tačiau tai – visai kas kita. Matricomis vadinamas koklių gamybai skirtas štampas.

Pačių koklių randame dažniau – dešimtimis, kartais šimtais, jei pasiseka. Tačiau kokliams gaminti skirtų matricų radiniai yra kur kas vertingesni, nes reti“, – sakė K. Duderis.

Radinio vertę kelia tai, kad ant štampo pavaizduotas damos atvaizdas, kuris nėra būdingas Biržų rajonui. Rasto koklių štampo amžius gali būti datuojamas XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia.

„Įdomiausia tai, kad Biržuose atskirų amatininkų ir manufaktūrininkų gildijos būdavo jungiamos. Taigi rastą koklių štampą greičiausiai pagamino kuris nors Biržų puodžius, į kurį kreipdavosi užsakovai dėl koklių dvaro krosnims.

Kol kas negalima atsakyti, kuriam dvarui buvo pagaminti tokie kokliai su damos atvaizdu“, – sakė K. Duderis.

Jis pažymėjo, kad greičiausiai iki šių dienų nėra išlikęs dvaras, kurį puošė biržiečio amatininko pagaminti kokliai.

Autorė: Ingrida Butkevičiūtė

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

