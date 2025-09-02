Radinys ūkininkų turguje biržietį paliko be žado: pamatęs apstulbo

Ji ypatinga savo paveikslėliu – nebūdingu Biržų mieste rastiems kokliams, puošta damos atvaizdu.
Matrica – tai ne tik filmo pavadinimas
„Daugeliui, išgirdus žodį „matrica“, kyla sąsajos su filmu tuo pačiu pavadinimu, tačiau tai – visai kas kita. Matricomis vadinamas koklių gamybai skirtas štampas.
Pačių koklių randame dažniau – dešimtimis, kartais šimtais, jei pasiseka. Tačiau kokliams gaminti skirtų matricų radiniai yra kur kas vertingesni, nes reti“, – sakė K. Duderis.
Radinio vertę kelia tai, kad ant štampo pavaizduotas damos atvaizdas, kuris nėra būdingas Biržų rajonui. Rasto koklių štampo amžius gali būti datuojamas XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia.
„Įdomiausia tai, kad Biržuose atskirų amatininkų ir manufaktūrininkų gildijos būdavo jungiamos. Taigi rastą koklių štampą greičiausiai pagamino kuris nors Biržų puodžius, į kurį kreipdavosi užsakovai dėl koklių dvaro krosnims.
Kol kas negalima atsakyti, kuriam dvarui buvo pagaminti tokie kokliai su damos atvaizdu“, – sakė K. Duderis.
Jis pažymėjo, kad greičiausiai iki šių dienų nėra išlikęs dvaras, kurį puošė biržiečio amatininko pagaminti kokliai.
Autorė: Ingrida Butkevičiūtė
