Pamatę, ką Lietuvos žemėje rado akmeniškė, priblokšti liko net specialistai: parodė visiems

Socialiniame tinkle „Facebook“ Gamtos tyrimų centras pasidalijo istorija apie Akmenės krašto lobius ir ką pavyko išvysti ekspedicijos į Ventą metu.
Tarp lietuvių radinių – fosilijos, koralai ir įvairios uolienos
Akmenės krašto muziejuje specialistus pasitiko gyventojai, atsinešę ir savo stulbinančius radinius. Tarp jų – įvairios fosilijos, įvairios uolienos, koralai.
Kaip nurodė Gamtos tyrimų centro specialistai, vienas atsineštas radinys sužadino milžinišką smalsumą ir sukėlė intrigą – manyta, kad tai galėjo būti seniai išnykusios rūšies kaulas.
Nors ši versija nepasitvirtino, paaiškėjo, kad radinys – ne ką mažiau įdomus ir susiformavęs dar prieš milijonus metų. Atskleista ir tai, ką apie jį pavyko išsiaiškinti.
„Akmenės krašto lobiai: ką radome Ventos ekspedicijoje?
Geologinės ekspedicijos po Ventos kraštą metu apsilankėme Akmenės krašto muziejuje, kur mūsų laukė vietos bendruomenės nariai su įspūdingais radiniais!
Daugiausia – fosilijos: amonitai, belemnitai, koralai, įvairių formų uolienos. Vienas radinys iškart sukėlė intrigą – ar tai ichtiozauro kaulas? Tačiau dr. Darja Dankina nustatė, kad tai vis dėlto koralas, rastas 2020 m. Dulbių kaime, netoli Kruopių.
Koralas (Tabulata) – išnykusių kolonijinių gyvūnų fosilija, gyvenusių šiltose, sekliose jūrose prieš milijonus metų. Šis eksponatas yra iš juros periodo, sudarytas iš glaudžiai suaugusių koralitų, nors stipriai aptrintas transportavimo jėgų (vandens).
Nustatyta:
• Klasė: Hexacorallia
• Būrys: Scleractinia
Detalesnei identifikacijai reikės papildomų tyrimų.
Didžiulė padėka Akmenės gyventojai Salomėjai Žąsinienei, dovanojusiai šią fosiliją Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro paleontologams!
Tokios istorijos įkvepia – galbūt ir jūs namuose turite neatrastą gamtos lobį?
Indrė Satkūnienė, Kolekcijų skyrius
dr. Darja Dankina, Giluminės geologijos laboratorija“, – dalijosi Gamtos tyrimų centras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!