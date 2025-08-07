Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, ką Lietuvos žemėje rado akmeniškė, priblokšti liko net specialistai: parodė visiems

2025-08-07 14:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 14:50

Lietuvos gamta apdovanoja ne tik įvairiomis gėrybėmis – čia slepiasi ir įspūdingi radiniai, slepiantys milijonus metų atgal siekiančią mūsų šalies istoriją, kai viskas buvo visai kitaip, nei dabar.

Kastuvas, tyrinėjimai (nuotr. 123rf.com)

0

Socialiniame tinkle „Facebook“ Gamtos tyrimų centras pasidalijo istorija apie Akmenės krašto lobius ir ką pavyko išvysti ekspedicijos į Ventą metu.

Tarp lietuvių radinių – fosilijos, koralai ir įvairios uolienos

Akmenės krašto muziejuje specialistus pasitiko gyventojai, atsinešę ir savo stulbinančius radinius. Tarp jų – įvairios fosilijos, įvairios uolienos, koralai.

Kaip nurodė Gamtos tyrimų centro specialistai, vienas atsineštas radinys sužadino milžinišką smalsumą ir sukėlė intrigą – manyta, kad tai galėjo būti seniai išnykusios rūšies kaulas.

Nors ši versija nepasitvirtino, paaiškėjo, kad radinys – ne ką mažiau įdomus ir susiformavęs dar prieš milijonus metų. Atskleista ir tai, ką apie jį pavyko išsiaiškinti.

„Akmenės krašto lobiai: ką radome Ventos ekspedicijoje?

Geologinės ekspedicijos po Ventos kraštą metu apsilankėme Akmenės krašto muziejuje, kur mūsų laukė vietos bendruomenės nariai su įspūdingais radiniais!

Daugiausia – fosilijos: amonitai, belemnitai, koralai, įvairių formų uolienos. Vienas radinys iškart sukėlė intrigą – ar tai ichtiozauro kaulas? Tačiau dr. Darja Dankina nustatė, kad tai vis dėlto koralas, rastas 2020 m. Dulbių kaime, netoli Kruopių.

Koralas (Tabulata) – išnykusių kolonijinių gyvūnų fosilija, gyvenusių šiltose, sekliose jūrose prieš milijonus metų. Šis eksponatas yra iš juros periodo, sudarytas iš glaudžiai suaugusių koralitų, nors stipriai aptrintas transportavimo jėgų (vandens).

Nustatyta:

• Klasė: Hexacorallia

• Būrys: Scleractinia

Detalesnei identifikacijai reikės papildomų tyrimų.

Didžiulė padėka Akmenės gyventojai Salomėjai Žąsinienei, dovanojusiai šią fosiliją Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro paleontologams!

Tokios istorijos įkvepia – galbūt ir jūs namuose turite neatrastą gamtos lobį?

Indrė Satkūnienė, Kolekcijų skyrius

dr. Darja Dankina, Giluminės geologijos laboratorija“, – dalijosi Gamtos tyrimų centras.

