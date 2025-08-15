Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Su metalo detektoriumi vaikščiojęs vyras apstulbo: rado aukso lobį

2025-08-15 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 20:10

Ieškantys radinių metalo detektoriais niekaip negali pamiršti neįtikėtinos istorijos, kuri įvyko prieš daugiau nei metus – tąkart su metalo detektoriumi vaikščiojęs vyras aptiko tikrą aukso lobį.

Metalo detektorius, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Ieškantys radinių metalo detektoriais niekaip negali pamiršti neįtikėtinos istorijos, kuri įvyko prieš daugiau nei metus – tąkart su metalo detektoriumi vaikščiojęs vyras aptiko tikrą aukso lobį.

0

Ši istorija vėl ėmė plisti internete, o Anglijoje rasta reta monetų kolekcija dar ilgai daugeliui bus įspūdingiausio radinio pavyzdys, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aptiko retas monetas

„TikTok“ vartotojas „@CoinCollectingWizard“ pirmasis pasidalijo šia istorija. Jo pasakojime teigiama, kad grupė žmonių, naudodamiesi metalo detektoriais, purve aptiko retų monetų, kurių bendra vertė gali siekti net 5 milijonus svarų sterlingų.

„Metalo detektoriumi rastas monetų lobis, kurio vertė siekia 5 milijonus svarų sterlingų!“ – taip jis apibūdino minutės trukmės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip Somersete aptinkami šimtai senovinių monetų.

Paieška prasidėjo išgirdus metalo detektoriaus signalą. Kasimo darbai atvėrė ne tik žemėje slypėjusius lobius, bet ir istoriją – dauguma radinių pasirodė esantys iš saksų ir normanų laikotarpio. Pasikonsultavus su Britų muziejumi, nustatyta, kad monetos priskirtinos „laikui, kai viskas buvo kitaip“.

Kaip jos atsidūrė šioje vietoje – lieka paslaptis. Vaizdo įraše vienas vyras sakė, kad aplink niekada nebuvo bankų ar kitų pinigų saugojimo vietų.

@coincollectingwizard Treasure of coins found metal detecting estimated to be worth £5 MILLION! #metaldetecting #coinsfound #detectingfinds #rarecoins #coincollecting #buriedtreasure #millionaire ♬ original sound - CoinCollectingWizard🧙🏻‍♂️

Radinys internautus paliko be žado

Po pasidalijimo „TikTok“ platformoje, vaizdo įrašas sulaukė šimtų „patinka“ ir nemažai komentarų.

„Oho“, – rašė vienas iš komentavusiųjų. „Nuostabūs radiniai“, – džiaugėsi kitas. „Laimingieji“, – rašė kitas.

Vienas vartotojas pasidalijo savo patirtimi: „Mano tėtis su metalo detektoriumi surado romėnų monetų lobį ir turėjo jas išsiųsti specialistams – dabar jos yra mūsų vietiniame muziejuje.“

Ekspertai primena, kad retos monetos gali kainuoti šimtus ar net tūkstančius svarų sterlingų, o senoviniai, šimtmečius menantys egzemplioriai yra itin patrauklūs kolekcionieriams dėl savo būklės ir retumo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

