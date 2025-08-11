Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ukmergiškis internetu užsisakė mėsos konservų už 125 eurus: tokios pabaigos nenumatė

2025-08-11 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 09:50

Ne paslaptis, kad sukčiai veikia pačiais išradingiausiais būdais siekdami iš gyventojų išvilioti jų sunkiai uždirbtus pinigus. Su tuo susidūrė Ukmergės rajono gyventojas, kuris per sukčių aferą prarado 125 eurus.

Konservai, pinigai (nuotr. 123rf.com ir Irmanto Gelūno/BNS)

Ne paslaptis, kad sukčiai veikia pačiais išradingiausiais būdais siekdami iš gyventojų išvilioti jų sunkiai uždirbtus pinigus. Su tuo susidūrė Ukmergės rajono gyventojas, kuris per sukčių aferą prarado 125 eurus.

3

Vyras sumokėjo pinigus už mėsos konservus, tačiau liko ir be jų, ir be triženklės sumos piniginėje.

Sumokėjęs už mėsos konservus liko ir be jų, ir be pinigų

Socialiniame tinkle „Facebook“ Ukmergės rajono policijos komisariatas pasidalijo įrašu apie vieno iš rajono gyventojų patirtį su sukčiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norėjęs įsigyti mėsos konservų vyras prarado 125 eurus. Policija įspėja visus, apsipirkinėjančius internetu, ypač perkančius iš nepažįstamų asmenų – galite patekti į sukčių pinkles.

„Gyventojo pranešimas apie galimą SUKČIAVIMĄ.

Ukmergės rajono gyventojas informavo apie galimai apgaulingą prekybą per „Facebook“ platformą.

Asmuo „Facebook“ grupėje „Ukmergės turgelis“ rado skelbimą, paskelbtą profilio „Naminiai konservai“, kuriame siūlyti pardavimui mėsos konservai. Susisiekus telefonu pateikė užsakymą 25 vnt. stiklainių įvairių konservų.

Į nurodytą gavėjo sąskaitą gyventojas pervedė 125 Eur, tačiau užsakytų prekių gyventojas negavo. Po to minėtas „Facebook“ profilis tapo nepasiekiamas / užblokavo vartotoją.

Primename gyventojams būti itin atsargiems perkant prekes socialiniuose tinkluose, ypač iš nepažįstamų asmenų.

Rekomenduojame:

  • Tikrinti pardavėjų patikimumą,
  • Nepervesti pinigų avansu, jei nėra garantijų,
  • Saugoti mokėjimų įrodymus,
  • Apgavystės atveju nedelsiant kreiptis į policiją“, – rašė jie.

