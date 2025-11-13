Susikirto Remigijus Žemaitaitis ir Algirdas Sysas: vienas kitam negailėjo karčių žodžių

Socdemas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tokius pasiūlymus vadina prieššventiniu populizmu, kai koalicijos partneriai bando įsiteikti kai kuriems rinkėjams. Tačiau premjerė, nors ir tikisi, kad gynybai bus skiriama tiek, kiek numatyta, neatmeta, jog skaičiai gali būti ir mažesni.
Kitiems metams numatytas gynybos biudžetas rekordiškai didelis – 5,38 procento nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Tačiau biudžetui Seimas dar nepritarė, tad kai kurie prieš Kalėdas nusprendė patampyti socdemų nervus.
„Bet koks siūlymas prieš Vyriausybės pateiktą projektą yra šantažas. Kitaip aš nepavadinsiu“, – sako biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
A. Syso įvardinto šantažo griebėsi ne opozicija, o tie patys valdantieji – dalis valstiečių ir „Nemuno aušros“ parlamentarų siūlo gynybai skirti 300-400 milijonų mažiau – tik 5 procentus nuo BVP.
„Tai mes buvome sutarę, kad laikomės šito susitarimo. Tai valdančiosios atstovai, socialdemokratai, per naktį padarė 5,38“, – teigia valstiečių partijos narys Valius Ąžuolas.
Apie 350 milijonų iš gynybos biudžeto dalis valdančiųjų siūlo skirti keliams ir pareigūnų atlyginimams. Socdemai atkirto, kad koalicijos partneriai užsiima kalėdiniu populizmu.
„Nu čia yra popsas ir jis užknisa juodai“, – sako A. Sysas.
„A. Sysas, kaip žinote, pats yra kalėdinis populistas. Tai yra žmogus, kuris pats nesupranta, ką daro“, – atšauna „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Pasisakė ir opozicija
Vis dėlto opozicija mano, kad valstiečiai su aušriečiais socdemus šantažuoja. Mat iki kitų metų biudžeto priėmimo lieka viso labo mėnesis.
„Arba nuimame gynybos 0,38 procento dalį, arba mes nebalsuojame už biudžetą“, – pateikia ultimatumą konservatorius Mindaugas Lingė.
R. Žemaitaitis aiškina savo teoriją – esą NATO viršūnių susitikime sutarta gynybai skirti 5 procentus – „3,5 procento gynybai, pusantro procento – infrastruktūrai.“
„Jeigu mes to nepadarysime ir finansavimas kris, tai pilno pajėgumo divizijos sukūrimas nusikels. O to siekia ne tik R. Žemaitaitis, bet ir jėgos rytuose“, – perspėja konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Inga Ruginienė, kaip ir įprasta socialdemokratams, koalicijos partnerių pasiūlymo mažinti biudžetą nesureikšmina taip, kaip opozicija. Visgi, pripažįsta, kad gynybai reikia būtent 5,38 procento.
„Biudžetas yra Seimo narių rankose ir gali būti įvairių pokyčių“, – sako ji.
Kad pokyčių nebūtų, o gynybos biudžetas būtų toks pat, koks numatytas, L. Kasčiūnas tradiciškai siūlosi tiesti pagalbos ranką socdemams. Tik konservatorių pagalbos ranka socdemus retai kada domina.
„Tegul konservatoriai su socialdemokratais prisiima tą biudžetą, tegul jie palieka „Nemuno aušrą“ ramybėje. Aš pasėdėsiu ir pažiūrėsiu“, – komentuoja R. Žemaitaitis.
R. Žemaitaitis puikiai supranta, kad socdemai opozicijos žodžiu nepasitiki. Todėl, pasak Sauliaus Skvernelio, tokie manevrai kaip gynybos biudžeto mažinimas leidžia aušriečiu lipti socdemams ant galvos.
„Kol mato, kad gali pasiekti, tai ir pasieks. - O socdemai? - O socdemai, buvo toks geras žodis vieno visuomenininko pasakytas. Jis nėra norminis ir lietuviškas, bet geriausiai atitinka. D*******i yra. Tai taip ir yra.“
Dėl kitų metų biudžeto Seimas apsispręs gruodžio viduryje.
