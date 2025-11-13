 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antanas Nedzinskas kaltu nesijaučia: „Iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau“

2025-11-13 15:19 / šaltinis: BNS
2025-11-13 15:19

Generalinei prokurorei kreipusis į Seimą dėl parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo, pastarasis sako nejaučiantis kaltės, tačiau žada supaprastinta tvarka atsisakyti teisinės neliečiamybės.

Antanas Nedzinskas Andrius Ufartas/Fotobankas

Generalinei prokurorei kreipusis į Seimą dėl parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo, pastarasis sako nejaučiantis kaltės, tačiau žada supaprastinta tvarka atsisakyti teisinės neliečiamybės.

0

„Aš manau, kad reikia supaprastinta tvarka (atsisakyti neliečiamybės – BNS) ir nesukti čia problemų. Teismas matys visus žmogiškus ir kitus aspektus“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė A. Nedzinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaltas nesijaučiu, iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau, čekiai, kurie nėra mano vardu, tai yra mano artimųjų arba kolegų, kurie man padėjo kaip tarybos nariui, nes didžiąją tarybos nario laiko dalį aš net neturėjau savo asmeninio automobilio, skolindavausi, tai todėl ir atsirado tų čekių svetimais vardais“, – kalbėjo politikas.

„Tarybos reglamente nebuvo nurodyta, kad reikia būtent tik savo vardu, tik vardinių čekių nurodyti“, – pridūrė jis.

A. Nedzinskas teigė įtaręs, kad dėl jo vykdomas tyrimas dar birželio mėnesį, kuomet į apklausas buvo pakviesti jo draugai bei artimieji.

Parlamentaras tikino naudojęs kitų žmonių korteles kurui, nes tuo metu susidurdavo su piniginiais sunkumais.

„Aš netgi niekada savo vardu iš savo banko kortelės nepildavau kuro, nes man reikėdavo, kad mano sąskaitoj visada būtų pinigų už elektrą, už ir kitas komunalines paslaugas užmokėti“, – teigė A. Nedzinskas.

„Minėtu laikotarpiu aš buvau nedirbantis žmogus, mano metinės pajamos buvo labai kuklios, 3–4 tūkst. eurų į metus mano buvo pajamos ir jas dažniausiai gaudavau parduodamas savo istorinius automobilius ir panašų turtą“, – tikino jis.

Parlamentaras teigė, jog net ir tapęs Seimo nariu pusę metų toliau važinėjo brolio automobiliu.

„Aš tikrai iš savivaldybės nario lėšų nepraturtėjau, aš tiesiog išgyvenau“, – pridūrė jis.

