TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuratūra prašo naikinti Antano Nedzinsko neliečiamybę

2025-11-13 14:45 / šaltinis: BNS
2025-11-13 14:45

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį pasirašė ir Seimui išsiuntė kreipimąsi dėl parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo.

Generalinė prokuratūra. ELTA / Dainius Labutis

13

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, prašymas pateiktas įvertinus duomenis, surinktus ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak teisėsaugos, jos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia pagrįstai įtarti, kad A. Nedzinsko veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių.

Socialdemokratas Antanas Nedzinskas į Seimą pateko pagal sąrašą partijos sąrašą, prieš tai 2019–2023 metasi ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.

Seimas jau panaikino „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio ir Arūno Dudėno imunitetus, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybė.

Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 34 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.

Dudėnas
Dudėnas
2025-11-13 14:56
Ajajai, kokia gėda
Atsakyti
Rasa
Rasa
2025-11-13 14:57
Jį aplamai iš seimo pašalinti reikia. Dykaduonis ...
Valinskai, tu atvedei šitą juokdarį, tu ir pasiimk...
Atsakyti
Joo
Joo
2025-11-13 14:51
Dar vieną Seimo narį pakabino…
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
