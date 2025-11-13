Prokuratūra prašo naikinti Antano Nedzinsko neliečiamybę

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, prašymas pateiktas įvertinus duomenis, surinktus ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.
Pasak teisėsaugos, jos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia pagrįstai įtarti, kad A. Nedzinsko veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių.
Socialdemokratas Antanas Nedzinskas į Seimą pateko pagal sąrašą partijos sąrašą, prieš tai 2019–2023 metasi ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.
Seimas jau panaikino „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio ir Arūno Dudėno imunitetus, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybė.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 34 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Valinskai, tu atvedei šitą juokdarį, tu ir pasiimk...