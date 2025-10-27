Pričiupti balionais atskraidintas cigaretes vežę vyrai: prokuratūra skelbia, kuriam laikui jie suimti

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, keturi Šalčininkų rajono gyventojai policijos pareigūnų buvo sulaikyti sekmadienio, spalio 26-osios, naktį Vilniaus Eišiškių plente. Pareigūnai V. B. (gim. 1992 m.) vairuojamame automobilyje rado 3 dėžes po 500 vnt. akcizais apmokestintų prekių – cigarečių „Minsk 5 Superslims“ pakelių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, įtariama, atskraidintų balionais iš Baltarusijos Respublikos.
Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (pagal Baudžiamojo kodekso 199-2 str. 1 d.) keturiems Šalčininkų rajono gyventojams (gim. 1985 m., 1989 m., 1992 m. bei 1996 m.), vienas iš jų įtarimas ir neteisėtu disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas atsižvelgė į prokurorės argumentus, kad įtariamieji, siekdami išvengti bausmės, gali slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, gali trukdyti procesui, taip pat yra pagrindas manyti, jog įtariamieji darys naujus nusikaltimus, nes visi jie anksčiau yra teisti.
Ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Už šią nusikalstamą veiką Baudžiamajame kodekse griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki 4 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!