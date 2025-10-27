Kalendorius
Spalio 27 d.
Lietuva > Kriminalai

Pričiupti balionais atskraidintas cigaretes vežę vyrai: prokuratūra skelbia, kuriam laikui jie suimti

2025-10-27 17:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 17:19

Vilniaus regiono apylinkės teismas tenkino Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės prašymą ir skyrė suėmimą 2 mėnesių laikotarpiui Šalčininkų rajono gyventojams, gabenusiems, įtariama, neteisėtai balionais atskraidintas cigaretes.

Meteorologiniu balionu skraidintos cigaretės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

16

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, keturi Šalčininkų rajono gyventojai policijos pareigūnų buvo sulaikyti sekmadienio, spalio 26-osios, naktį Vilniaus Eišiškių plente. Pareigūnai V. B. (gim. 1992 m.) vairuojamame automobilyje rado 3 dėžes po 500 vnt. akcizais apmokestintų prekių – cigarečių „Minsk 5 Superslims“ pakelių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, įtariama, atskraidintų balionais iš Baltarusijos Respublikos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (pagal Baudžiamojo kodekso 199-2 str. 1 d.) keturiems Šalčininkų rajono gyventojams (gim. 1985 m., 1989 m., 1992 m. bei 1996 m.), vienas iš jų įtarimas ir neteisėtu disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas atsižvelgė į prokurorės argumentus, kad įtariamieji, siekdami išvengti bausmės, gali slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, gali trukdyti procesui, taip pat yra pagrindas manyti, jog įtariamieji darys naujus nusikaltimus, nes visi jie anksčiau yra teisti.

Ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Už šią nusikalstamą veiką Baudžiamajame kodekse griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki 4 metų.

Robertas
Robertas
2025-10-27 17:39
Na va dabar pakabinti ant jų visus balionus, oro uostu stabdimus ir po 10 metu su turto konfiskavimu , ir baigsis norai zaisti su balionais.
Atsakyti
Liuks
Liuks
2025-10-27 17:37
Liuks. Pagaliau ėmėsi darbo.
Atsakyti
Hmm
Hmm
2025-10-27 17:47
Pateikti ieškinius dėl finansinių nuostolių atidedant lėktuvų skrydžius bei valstybės tarnybų darbo. Moment baigsis kontrabanda ir balionai...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
