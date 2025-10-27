Ruginienė neatmeta NATO 4-ojo straipsnio aktyvavimo: „Šitie veiksmai ant mūsų darbotvarkės stalo“

„Neatmetame galimybės kalbėti apie 4–ojo NATO straipsnio aktyvavimą. Šitie veiksmai yra ant mūsų darbotvarkės stalo“, – pirmadienį Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje teigė I. Ruginienė.
Po praėjusią savaitę vykusio meteorologinių balionų antplūdžio, trečiadienį ketinama apsispręsti dėl Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo, pirmadienį informavo premjerė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Reaguojant į situaciją taip pat buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
