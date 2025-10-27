Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė neatmeta NATO 4-ojo straipsnio aktyvavimo: „Šitie veiksmai ant mūsų darbotvarkės stalo“

2025-10-27 11:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 11:01

Jei į Lietuvą iš Baltarusijos ir toliau plūs kontrabandą gabenantys meteorologiniai balionai, premjerė Inga Ruginienė sako, kad neatmetama galimybė svarstyti aktyvuoti 4-ąjį NATO straipsnį ir pradėti konsultacijas su sąjungininkais.

Balionas (nuotr. AlytusPlius.lt)

Jei į Lietuvą iš Baltarusijos ir toliau plūs kontrabandą gabenantys meteorologiniai balionai, premjerė Inga Ruginienė sako, kad neatmetama galimybė svarstyti aktyvuoti 4-ąjį NATO straipsnį ir pradėti konsultacijas su sąjungininkais.

1

„Neatmetame galimybės kalbėti apie 4–ojo NATO straipsnio aktyvavimą. Šitie veiksmai yra ant mūsų darbotvarkės stalo“, – pirmadienį Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po praėjusią savaitę vykusio meteorologinių balionų antplūdžio, trečiadienį ketinama apsispręsti dėl Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo, pirmadienį informavo premjerė.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.

Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais. 

Reaguojant į situaciją taip pat buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. 

Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

