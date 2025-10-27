Įspėja planuojančius skristi iš Vilniaus: balionai vėl gali skrieti Lietuvos link – sąlygos tam itin palankios

„Šį vakarą vėjo kryptis vėl palanki baltarusiškiems balionams keliauti Vilniaus link. Pagal trajektorijas galima spėti, jog šiandien viskas leidžiama kažkur nuo Gardino miesto apylinkių arba tai daroma visai šalia Lietuvos pietinės sienos“, – rašoma feisbuko puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Pateikiamas ir žemėlapis, kuriame pavaizduotos trajektorijos pagal vėjo kryptį bei greitį 500, 1500 ir 3000 metrų aukščiuose.
„Parodyta, kokį atstumą gali nukeliauti balionai per keturias valandas nuo Gardino, jeigu būtų paleisti šiandien 22 val. Lietuvos laiku. Iki Vilniaus – vos trys valandos skrydžio“, – teigiama įraše.
Pirmadienį ir savaitgalį situacija gali kartotis
Anot „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pateiktos informacijos, pirmadienio vakarą situacija gali kartotis, tačiau nuo antradienio sąlygos tokiam skrydžiui jau nebebus palankios.
„Savaitgalį ir vėl gali būti palanku tokiai veiklai vykdyti. Vėlgi, norint tiksliai viską žinoti, reikia sekti pačius naujausius orų modelių skaičiavimus“, – rašoma įraše.
Puslapio autorius pažymi, kad šiuo metu pateiktos trajektorijos paremtos kiek senstelėjusiais duomenimis, o patys balionų leidėjai „tikriausiai viską pasiskaičiuoja daug tiksliau“.
„Šis žemėlapis – vos 1–2 minučių darbelis, šį tekstą ilgiau rašiau“, – priduriama įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!