Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja planuojančius skristi iš Vilniaus: balionai vėl gali skrieti Lietuvos link – sąlygos tam itin palankios

2025-10-27 08:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 08:05

Pranešama, kad šį vakarą vėjo kryptis vėl bus palanki iš Baltarusijos link Lietuvos skrendantiems oro balionams.

Meteorologinis balionas (nuotr. SCANPIX)

Pranešama, kad šį vakarą vėjo kryptis vėl bus palanki iš Baltarusijos link Lietuvos skrendantiems oro balionams.

REKLAMA
6

„Šį vakarą vėjo kryptis vėl palanki baltarusiškiems balionams keliauti Vilniaus link. Pagal trajektorijas galima spėti, jog šiandien viskas leidžiama kažkur nuo Gardino miesto apylinkių arba tai daroma visai šalia Lietuvos pietinės sienos“, – rašoma feisbuko puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pateikiamas ir žemėlapis, kuriame pavaizduotos trajektorijos pagal vėjo kryptį bei greitį 500, 1500 ir 3000 metrų aukščiuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Parodyta, kokį atstumą gali nukeliauti balionai per keturias valandas nuo Gardino, jeigu būtų paleisti šiandien 22 val. Lietuvos laiku. Iki Vilniaus – vos trys valandos skrydžio“, – teigiama įraše. 

REKLAMA

Pirmadienį ir savaitgalį situacija gali kartotis

Anot „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pateiktos informacijos, pirmadienio vakarą situacija gali kartotis, tačiau nuo antradienio sąlygos tokiam skrydžiui jau nebebus palankios.

„Savaitgalį ir vėl gali būti palanku tokiai veiklai vykdyti. Vėlgi, norint tiksliai viską žinoti, reikia sekti pačius naujausius orų modelių skaičiavimus“, – rašoma įraše.

Puslapio autorius pažymi, kad šiuo metu pateiktos trajektorijos paremtos kiek senstelėjusiais duomenimis, o patys balionų leidėjai „tikriausiai viską pasiskaičiuoja daug tiksliau“.

„Šis žemėlapis – vos 1–2 minučių darbelis, šį tekstą ilgiau rašiau“, – priduriama įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų