Kondratovičius: situacija dėl virš Lietuvos užfiksuotų objektų yra nuolat stebima ir valdoma

„Norėčiau patikinti, kad situacija dėl šeštadienio vakarą užfiksuotų nežinomų objektų virš Lietuvos teritorijos yra nuolat stebima ir valdoma“, – vėlų šeštadienio vakarą savo „Facebook“ paskyroje rašė ministras.
„Aviacijos eismas Vilniaus oro uoste laikinai sustabdytas dėl saugumo sumetimų. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą“, – teigė jis.
Pasak V. Kondratovičiaus, pasitelktos visos atsakingos tarnybos: Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), kariuomenė, policija, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Anot jo, situacija vertinama realiu laiku, o esant poreikiui bus imtasi visų būtinų priemonių.
„Labai prašau gyventojų sekti oficialią informaciją VSAT ir NKVC puslapiuose bei neplatinti nepatikrintų žinių“, – nurodė V. Kondratovičius.
BNS rašė, kad dėl galimai į šalį iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių balionų vėlų šeštadienio vakarą sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.
Skrydžiai sustabdyti nuo 21.32 val., planuojama, kad eismas bus atnaujintas 2 valandą.
Šiuo metu veikiantys du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose taip pat uždaryti iki 2 valandos.
Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai dėl oro balionų sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryti pasienio punktai. Du ankstesni incidentai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Iš viso šią savaitę buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
V. Kondratovičius taip pat išreiškė kritiką opozicijos lyderiams.
„Deja, dalis opozicijos, vietoj to, kad prisidėtų prie valstybės pastangų užtikrinti saugumą, renkasi kiršinimą ir bandymus išnaudoti situaciją politiniais tikslais“, – sakė ministras.
BNS rašė, kad opozicijos lyderiai šeštadienio vakarą išsakė raginimą valdančiuosius nieko nelaukti ir imtis priemonių suvaldyti dėl oro balionų susidariusią situaciją.
