Po pasikartojančių incidentų su balionais – aštri politikų reakcija: „Lietuva tampa neįgalia valstybe“

Tiek penktadienio, tiek šeštadienio naktį buvo sutrikdyta oro uostų veikla. Per šią savaitę – tai jau trečias toks įvykis.
Štai kaip atrodo meteorologiniu balionu skraidinama kontrabanda:
Aštri politikų reakcija – kritika valdantiesiems
Po pasikartojančių incidentų ir chaoso oro uostuose – politikai pažėrė kritikos.
Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis savo feisbuko paskyroje stebėjosi valdžios „neįgalumu“ prieš tokias situacijas.
„Antrą naktį iš eilės trikdomas Vilniaus oro uosto darbas. Lietuva tampa neįgalia valstybe, kurią norės aplenkti tiek verslo žmonės, tiek turistai. Mūsų gyventojų noras naudotis sostinės oro uostu panašu, kad taps minimalus. Valdžios neįgalumas jau kenkia tiek valstybės įvaizdžiui, tiek saugumui, tiek patikimumui. O mūsų sprendimų priėmėjai vis dar šventai įsitikinę, kad tai tiesiog kontrabanda.
Nes juk neturi duomenų, kad Baltarusijoj jokia neteisėta veikla nevykdoma be KGB ir karinės žvalgybos „leidimo”, „suderinimo” ar tiesiog paliepimo. Nacionalinio saugumo komisija, kuriai pirmininkauja premjerė, rinksis į posėdį… trečiadienį! Valstybė, kuri neveikia! Panašu, kad toks turėtų būti šios koalicijos šūkis“, – rašė politikas.
Po pastarojo incidento šeštadienio vėlyvą vakarą savo socialiniuose tinkluose pasisakė ir liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Jos teigimu, valdantieji turėtų rimtai susirūpinti ir pradėti veikti, nes pasekmės gali būti liūdnos.
„Jeigu ir trečiasis balionų antskrydis per vos kelias dienas atsakingiems valdančiųjų politikams netaps priežastimi realiai imtis priemonių ir nelaukti darbo savaitės pradžios, galėsime ant Vilniaus, o vėliau ir kitų Lietuvos oro uostų kabinti spynas ir ne tik pamiršti turizmą bei investicijas, bet ir elementarų saugumą. Laikas būtų nebeapgaudinėti savęs raminančiomis versijomis apie „sutapimus“.
Jei 2021-aisiais migrantų instrumentalizacija būtų naiviai nurašyta, o sprendimai vilkinti, būtume turėję gerokai kitokią saugumo situaciją valstybėje. Tikiuosi, kad jau rytoj išgirsime apie pirmuosius sprendimus, kurie turės užtikrinti oro uostų ir keliautojų saugumą“, – rašė liberalė.
Savo nuomonę socialiniuose tinkluose išsakė ir koncervatorių atstovas Laurynas Kasčiūnas.
Iš jo taip pat ne mažesnė kritika valdantiesiems, o pastarųjų dienų įvykius politikas vadina balionų krize.
„Balionų krizė gilėja, o valdžia vis dar neturi plano.
Kitos savaitės pradžioje trys opozicinės frakcijos (TS-LKD, liberalai ir „Vardan Lietuvos“) suburs ekspertus – šaulius, Lietuvos karius savanorius, turinčius patirties Ukrainoje kovojant su tokiomis ir panašiomis grėsmėmis – ir pateiks konkrečius pasiūlymus Vyriausybei, kaip kovoti su A.Lukašenkos režimo meteorologiniais balionais, kurie paralyžiuoja Vilniaus oro uostą“, – pažymi L. Kasčiūnas.
Šeštadienio naktį – oro uoste vėl sustabdyti skrydžiai
Dėl stebimų nežinomų objektų sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pirminiais duomenimis, radaruose stebimi objektai galimai yra kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirti balionai.
Skrydžiai sustabdyti nuo 21.32 val., planuojama, kad eismas bus atnaujintas 2 valandą.
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.
Šiuo metu veikiantys du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose taip pat uždaromi iki 2 valandos.
Eismas Vilniaus oro uoste ir judėjimas pasienio punktuose sustabdytas antrą vakarą iš eilės ir trečią kartą šią savaitę.
Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą du kartus buvo įskridęs didelis kiekis kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Dėl abiejų atvejų buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai Medininkuose ir Šalčininkuose, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Penktadienį vėlai vakare skrydžiai apriboti ir Kauno oro uoste.
Iš viso šią savaitę buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
Gyventojai pasakoja, ką teko išgyventi
„Liūdna ir apmaudu, laukėme eilėje, sakė, išrašys viešbučio vaučerius, jų pritrūko“, – pasakoja keleivė
„Viešbutį nakvynei, laukėm valandas, stovėjom, negavome“, – guodžiasi moteris.
„Skridau iš Tenerifės atostogų su kolektyvu kitų atostogų. Turėjau nusileisti Kaune vakar, gavosi, kad nusileidau Rygoje, iš jos su draugais susimetėm ir atvažiavome į Vilnių“, – nurodo gyventojas.
„Mes į Lutoną skrendame su drauge, nežinome, kas vyko, kas buvo, dar 4 val. laukti“, – sako mergina.
Praneša, kiek skrydžių buvo paveikti
Vilniaus oro uoste 9 skrydžiai buvo atšaukti, 12 nukreipti, o dar 16 pavėlinti, Kaune 2 nukreipti ir vienas atšauktas.
„Praneša neatpažintų skraidančių objektų koncentraciją, sudaro planą, kad reikia uždaryti oro erdvę. Vakar naktį tikrai buvo didžiulė grėsmė oro uostui, didelis srautas į Kauno oro uosto kryptį“, – nurodo Oro uostų departamento direktorius Vidas Kšanas.
Sutrikus iš viso 40-čiai skrydžių, beveik pusseptinto tūkstančio keleivių patyrė nepatogumų. Iš Turkijos skridusiam lėktuvui nusileidus Katovicuose Lenkijos pietuose, namo lietuviai vyksta autobusais per visą Lenkiją. Visiems norintiems Vilniuje net kelionių agentūros nerado vietų viešbučiuose.
„Pasiūlė viešbučius, bet gavo viename 20 kambarių, kitame 9, o paskui sako, pasirūpinkite kaip norit“, – pasakoja plaukų stilistas.
„Kiekviena šalis turi savo bėdas, Belgijoje, Briuselyje nuolat streikuoja, skrydžiai iš vakaro atšaukiami, nes sugalvojo streikuoti, sugriūna logistika“, – sako europarlemantaras Paulius Saudargas.
„Būdų kaip priversti kaimyninę valstybę, kuri bendradarbiaudama su Rusija nori mums tik blogo? Sienų kontrolė griežtesnė. 10 balionų – 10 dienų uždaryta siena, tada supras“, – priduria kitas europarlamentaras Petras Auštrevičius.
NKVC atskleidė kiek iš viso balionų pateko į Lietuvą
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo teigimu, penktadienio vakarą į Lietuvą įskrido iki 100 kontrabandinių balionų ir jie esą artėjo link Vilniaus ir Kauno keldami pavojų lėktuvams.
„Tai sunkus krovinys, jų gali būti ne vienas, būna ne 50 kg, turėjome balionų kombinacijų– 4-6 balionai, 200-300 kg. krovinys, būtų fatališkos pasekmės orlaiviui.
Šios nakties nuostoliai, kiek girdėjome iš Lietuvos oro uostų, 17 tūkst. bet tai tik dalis nuostolių, reikėtų atsižvelgti, kokius nuostolius patiria avialinijų kompanijos, nuostoliai didžiuliai keleiviams“, – sako Krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Dėl kontrabandinių balionų antplūdžio Lietuvos Sienos apsaugos tarnyba nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vidurdienio uždarė ir abu veikusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
„Saugumo požiūriu, turimos informacijos, sienos apsaugos požiūriu, ne pirmas atvejis, tie patys kriterijai, o pagrindinis – šalies saugumo – užtikrinimas buvo taikomi ir šįkart“, – pažymi Sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.
Vilniaus oro uostas šią savaitę dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus jau buvo uždarytas naktį iš antradienio į trečiadienį. Tuomet buvo sutrikdyti 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, buvo uždaryti ir pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.
