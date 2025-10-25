TV3 žinios. Skenduolis Šilutės rajone; Nuostolis oro uostams dėl balionų; NATO lyderių susitikimas

Iš Baltarusios į Lietuvą įskrieję kontrabandininkų balionai sustabdė Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą. Praėjusią naktį sutriko ar buvo atšaukti 40 lėktuvų skrydžių, kuriais keliones planavo daugiau kaip 6 tūkst. keleivių. Iš Turkijos į Vilnių turėję skristi lietuviai leidosi Lenkijos pietuose-Katowicuose, o vėliau autobusais per visą Lenkiją grįžinėjo į Lietuvą. Dėl kontrabandinių balionų pasienio tarnyba uždarė ir kelių pasienio pUnktus į Baltarusią.
Londone NATO šalių lyderiai susirinko į „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Po Trumpo sankcijų didžiausioms rusijos naftos bendrovėms ,,Rosneft„ ir ,,Lukoil“ , Europos lyderiai taip pat rengiasi didinti spaudimą Kremliaus diktatoriui ir naftos gavybos įmonėms. Amerikos prezidentas neketina apsiriboti vien sankcijomis – per artėjantį susitikimą su Si Dzinpingu Trumpas ruošiasi įtikinti Kinijos vadovą daryti spaudimą Putinui.
Daugiau naujienų – TV3 Žiniose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!