TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 žinios. Skenduolis Šilutės rajone; Nuostolis oro uostams dėl balionų; NATO lyderių susitikimas

2025-10-25 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 18:27

Nelaimė Šilutės rajone. Bežvejodami upėje du vyrai iškrito iš katerio. Vienam jų išsigelbėti pavyko, tačiau kitas – 51 metų vyras – nuskendo.

Iš Baltarusios į Lietuvą įskrieję kontrabandininkų balionai sustabdė Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą. Praėjusią naktį sutriko ar buvo atšaukti 40 lėktuvų skrydžių, kuriais keliones planavo daugiau kaip 6 tūkst. keleivių. Iš Turkijos į Vilnių turėję skristi lietuviai leidosi Lenkijos pietuose-Katowicuose, o vėliau autobusais per visą Lenkiją grįžinėjo į Lietuvą. Dėl kontrabandinių balionų pasienio tarnyba uždarė ir kelių pasienio pUnktus į Baltarusią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Londone NATO šalių lyderiai susirinko į „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Po Trumpo sankcijų didžiausioms rusijos naftos bendrovėms ,,Rosneft„ ir ,,Lukoil“ , Europos lyderiai taip pat rengiasi didinti spaudimą Kremliaus diktatoriui ir naftos gavybos įmonėms. Amerikos prezidentas neketina apsiriboti vien sankcijomis – per artėjantį susitikimą su Si Dzinpingu Trumpas ruošiasi įtikinti Kinijos vadovą daryti spaudimą Putinui.

Daugiau naujienų – TV3 Žiniose. 

