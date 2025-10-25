NKVC vadovas atskleidė, kokius nuostolius dėl oro balionų patyrė oro uostai – suma didžiulė

„Bent jau šios nakties nuostoliai, kiek mes girdėjom iš Lietuvos oro uostų, tai yra apie 17 tūkst. (eurų – BNS). Bet tai čia tik dalis tų nuostolių, turbūt reikėtų svarbiausia atsižvelgt, kokius nuostolius patiria pačios kompanijos avialinijų“, – šeštadienį žurnalistams sakė NKVC vadovas.
„Taip pat, aišku, turbūt ir nuostoliai didžiuliai yra patiems keleiviams“, – pridūrė jis.
Suskaičiavus padarytą žalą, V. Vilkausko teigimu, ši informacija vėliau būtų naudinga siekiant baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenis, įtariamus prisidedant prie kontrabandinių balionų tinklo veiklos.
„Susumavus tuos nuostolius ir kalbant turbūt ateityje apie kažkokius tai civilinius ieškinius tiems, kurie organizuoja tokius nusikaltimus, būtų irgi gan svarus indėlis teisingumo link ir aš manau, tikrai tie, kurie organizuoja tokias tokias operacijas, turėtų kelis kart pagalvot, kokios gali būt pasekmės“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare buvo nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose.
Pastarųjų veikla atnaujinta naktį iš penktadienio į šeštadienį, 2.35 valandą. Dėl apribojimų buvo paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių.
Šiuo metu veikia du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Eismas per juos atnaujintas 12 valandą.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) teigimu, per kiek daugiau kaip pusę paros, kol punktai buvo uždaryti, jų prieigose ypatingų įvykių ar konfliktų tarp ten laukusių vairuotojų, pirminiais duomenimis, nebuvo fiksuota.
Paieškos tęsis tiek, kiek prireiks
Kol kas rasti keturi balionai. Anot V. Vitkausko, jų paieškos tęsis visą parą, šiuo metu jos apima tris rajonus.
„Jos tęsis visą parą, tiek, kiek turbūt reikės (...). Kalbam apie tris rajonus: tai Lazdijų rajonas, Druskininkų rajonas, Šalčininkų rajonas, Alytaus irgi dalis. Bet turbūt čia reikės tą geografiją patikslint, kuomet jau mes turėsim visus duomenis apie rastus balionus“, – kalbėjo NKVC vadovas.
Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.
NKVC duomenimis, naktį iš penktadienio į šeštadienį radaruose buvo fiksuotą 90 atvaizdų, centro skaičiavimais, tai turėtų reikšti, jog į šalį įskrido apie du–tris kartus mažiau meteorologinių balionų nei savaitės pradžioje.
„Bet vėlgi, čia yra tiktai modeliavimas, labai sunku pasakyt šiam momentui, kiek yra realiai. Ir kol nebaigti visi procesiniai veiksmai policijos, tiek pasieniečių, tol mes to skaičiaus įvardinti negalime“, – teigė V. Vilkauskas.
Laukiama Nacionalinio saugumo komisijos sprendimų
Dėl incidento savaitės pradžioje buvo surengtas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
Po jo premjerė Inga Ruginienė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
Kitą savaitę, trečiadienį, planuojamas dar vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
Pasak V. Vilkausko, situacijai pasikartojus, kol kas būtų imtasi tų pačiu grėsmių užkardymo priemonių laikinai apribojant oro uostų veiklą ir uždarant pasienio punktus.
Dėl tolimesnių planų bus laukiama komisijos sprendimo, tačiau, anot NKVC vadovo, ir dabar taikomi būdai duoda vaisių.
„Jeigu bus incidentas, turbūt tas automatizmas vėl suveiks. O dėl tų ilgesnių kažkokių tai sprendimų, ar tai būtų ilgesniam laikui (pasienio punktų – BNS) uždarymas, ar tai būtų vieno iš postų uždarymas, tai čia svarstys tikrai komisija, kuri rinksis kitą savaitę. Jeigu reikės anksčiau negu trečiadienį“, – sakė V. Vitkauskas.
NKVC vadovo teigimu, laukiama tarnybų įvertinimo, kokias pastangas užkardyti tokius nusikaltimus deda Baltarusija.
„Kiek stebim socialinę mediją, žiniasklaidą režimo, tai tikrai tas susirūpinimas yra išreikštas ir reportažai, ir užsakomieji komentatoriai pasamdyti, kurie komentuoja ir piktinasi Lietuvos sprendimais, tai reiškia, kad tai yra skausminga režimui. Manom mes, kad pataikyta į teisingą vietą“, – tikino jis.
Apie susidariusią situaciją informuoti ir Lietuvos partneriai: ES ir JAV. Kaip pabrėžė V. Vitkauskas, ši situacija paliečia ne tik lietuvius, bet ir kitų šalių piliečius, kurie naudojasi Lietuvos oro uostų paslaugomis.
Kaip rašė BNS, Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.
Pasak pasieniečių, oro kontrabandos krovinių dydis išaugo nuo kelių šimtų iki vidutiniškai 1,5 tūkst. cigarečių pakelių šiais metais. Iki spalio 7-osios VSAT perėmė 507 iš Baltarusijos įskridusius oro balionus su nelegaliais rūkalais.
Per 45 proc. šiemet sulaikytos rūkalų kontrabandos Lietuvą pasiekė iš Baltarusijos ir kiek virš 54 proc. – iš Latvijos.
