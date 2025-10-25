Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus ir Kauno oro uostai atnaujino veiklą – aiškėja, kokio masto sutrikimai kilo naktį

2025-10-25 08:16 / šaltinis: BNS
2025-10-25 08:16

Dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų nuo penktadienio vakaro uždaryti Vilniaus ir Kauno oro uostai naktį atnaujino veiklą, pranešė Susisiekimo ministerija.

Vilniaus oro uostas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
5

23

Abu oro uostai atidaryti 2.35 valandą.

Iš pradžių orlaivių eismas abiejuose oro uostuose buvo sustabdytas iki 22 val., vėliau šis terminas pratęstas iki 2 val. nakties, galiausiai – iki 4 val., tačiau abu oro uostai buvo atidaryti anksčiau nei planuota.

Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas

Anot ministerijos, šalies oro uostai operatyviai ėmėsi veiksmų situacijai suvaldyti – pagal galimybes skrydžiai buvo nukreipiami į Palangos oro uostą, o keleiviams organizuojamas pervežimas autobusais, kad jie galėtų saugiai grįžti namo.

Lietuvos oro uostų duomenimis, dėl laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – abiejuose oro uostuose bendrai paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių.

Iš viso bendrai abiejuose oro uostuose atšaukta dešimt skrydžių, 14 nukreiptų, 16 – pavėlintų.

Kauno oro uoste paveikta 510 keleivių ir trys skrydžiai: du nukreipti, vienas atšauktas.

Tuo metu Vilniaus oro uoste paveikti apie 5,9 tūkst. keleivių ir 37 skrydžiai: devyni atšaukti, 12 nukreiptų, du iš jų į Palangos oro uostą, iš kur keleiviai autobusais pervežti į Vilnių, bei 16 skrydžių pavėlinta.

Lietuvos oro uostų teigimu, dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

„Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyvas“, – teigiama pranešime.

BNS rašė, Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 valandą.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi.

Šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.

Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Marius
Marius
2025-10-25 08:28
Kiek galima tyčiotis iš tautos , sugadina atostogas. Kaip jaustis kurie skrenda su persėdimais. Valstybės neįgalumas jau užkniso. Kas atsakys kad patiriami keliavimas nuostoliai. 100 proc. kalta valstybė,kuri neįgali ir nesusitvarko tikromis problemos. Šlykštu.
Atsakyti
ukrainieciai
ukrainieciai
2025-10-25 08:29
raketas ir dronus numusa, Lietuvoje balionai neiveikiama problema
Atsakyti
Tai dar karta irodo
Tai dar karta irodo
2025-10-25 08:28
Kad su kaimynu reikia kalbetis, nes kitaip tos srutos bus pilamos pastoviai, o kentes visi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
