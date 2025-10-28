Marija Šalaševičienė nustebino – padovanojo savo „Mercedes“: paaiškėjo, kam

Savaitės pradžioje M. Šalaševičienė socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino įrašą, kuriame parodė, kaip buvo renkama konkurso nugalėtoja.
Paaiškėjo, kam atiteko automobilis
Kaip matyti vaizdo įraše, Marija konkurso nugalėtoją rinko iš klienčių, kurios per tam tikrą laikotarpį jos internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių už 100 eurų.
Specialios programėlės pagalba iš visų klienčių buvo atrinkta viena laimingoji – ja tapo Indrė, gyvenanti netoli Rumšiškių miestelio.
„Šiurpai eina per kūną“, – rinkdama laimėtoją emocijų ir jaudulio neslėpė verslininkė.
Išrinkusi nugalėtoją, M. Šalaševičienė iškart jai paskambino ir pranešė džiugią naujieną. Tačiau laimėtoja negalėjo patikėti tuo, ką girdi – vis teiravosi verslininkės, ar tai nėra pokštas.
Visgi Marija patikino, kad jai iš tikrųjų atiteks „Mercedes-Benz GLE 400 Coupe“ – verslininkė pakvietė nugalėtoją dar tą pačią dieną atvykti jo atsiimti.
„LAIMĖTOJOS IŠRINKIMAS ir nesuvaidintos emocijos.
Sveikinu, Indrę iš mažo miestelio ir širdingai dėkoju kiekvienai dalyvavusiai“, – prie vaizdo įrašo pridūrė M. Šalaševičienė.
Automobilis jau iškeliavo pas laimėtoją
Kiek vėliau Marija paviešino dar vieną įrašą, kuriame parodė, kaip konkursą nugalėjusi Indrė atsiima prizą.
„Neįtikėtina konkurso pabaiga.
Automobilį laimėjo Indrė – dviejų vaikučių mama iš nedidelio Lietuvos miestelio, taip kaip norėjau ir sapnavau Susitikus šiandien iš jos šeimos sklido nepaprastai gera energija – tokia tikra, paprasta ir nuoširdi.
Indrė šį mėnesį atšventė 35-ą gimtadienį, o jos automobilis kaip tik buvo sugedęs. Per nugalėtojo rinkimą ji tyliai sau palinkėjo sėkmės ir sukryžiavo pirštus. Aš tikrai tikiu, kad šį konkursą lydėjo Dievas... Norėjau, kad laimėtų žmogus, kuriam tai būtų ne „dar vienas dalykas“, o tikra pagalba, dovana, palengvėjimas. Ir taip ir įvyko“, – džiaugėsi M. Šalaševičienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!