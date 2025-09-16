Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Asta Valentaitė nustebino neįprastu įvaizdžiu: tokią ją pamatysite retai

2025-09-16 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 07:30

Viena žinomiausių lietuvių moterų, verslininkė bei buvęs modelis, Asta Valentaitė visuomet stebina elegancija bei moteriškumu, tačiau šį kartą moteris gerbėjus nustebino visiškai neįprastu įvaizdiu – moteris įvaizdžiu nusikėlė į praeitį.

Asta Valentaitė-Manchester (Nuotr. asmeninio albumo)
4

Viena žinomiausių lietuvių moterų, verslininkė bei buvęs modelis, Asta Valentaitė visuomet stebina elegancija bei moteriškumu, tačiau šį kartą moteris gerbėjus nustebino visiškai neįprastu įvaizdiu – moteris įvaizdžiu nusikėlė į praeitį.

1

Asta Valentaitė pasidalino nuotraukų karusele, kurioje ji suspindėjo visiškai kitokiame amplua.

Asta Valentaitė
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Asta Valentaitė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustebino įvaizdžiu

Asta Valentaitė nuolat gerbėjus stebina grakštumu, elegancija, tačiau šį kartą moteris pasirodė visai kitokiame amplua. 

Moteris įsikūnijo į 1960-uosius metus.

Asta suspindėjo neįprasta apranga, bandė atkartoti tokį įvaizdį, kokį moterys dėvėdavo 1960-aisiais metais ir jai puikiai pavyko.

Įvaizdžiui prireikė tamsaus makiažo, ilgo lietpalčio, aukštai surištų plaukų, šviesių ir ilgų batų, odinio sijono bei palaidinės aukštu kaklu.

Moteris sulaukė gausybės pagyrų komentaruose.

Viena moteris rašė: „Asta, labai tinka Jums šis įvaizdis“.

Antroji pridūrė: „Švytinti“.

