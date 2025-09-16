Asta Valentaitė nustebino neįprastu įvaizdžiu: tokią ją pamatysite retai

Asta Valentaitė pasidalino nuotraukų karusele, kurioje ji suspindėjo visiškai kitokiame amplua.
Nustebino įvaizdžiu
Asta Valentaitė nuolat gerbėjus stebina grakštumu, elegancija, tačiau šį kartą moteris pasirodė visai kitokiame amplua.
Moteris įsikūnijo į 1960-uosius metus.
Asta suspindėjo neįprasta apranga, bandė atkartoti tokį įvaizdį, kokį moterys dėvėdavo 1960-aisiais metais ir jai puikiai pavyko.
Įvaizdžiui prireikė tamsaus makiažo, ilgo lietpalčio, aukštai surištų plaukų, šviesių ir ilgų batų, odinio sijono bei palaidinės aukštu kaklu.
Moteris sulaukė gausybės pagyrų komentaruose.
Viena moteris rašė: „Asta, labai tinka Jums šis įvaizdis“.
Antroji pridūrė: „Švytinti“.
