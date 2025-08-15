Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Asta Valentaitė dalijasi džiugia žinia: „Tai buvo neįtikėtina“

2025-08-15 11:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-15 11:43

Asta Valentaitė su vyru Glenu Manchesteriu dalijasi džiugia žinia, kurią pranešė socialiniame tinkle.

Asta Valentaitė su vyru Glenu Manchesteriu dalijasi džiugia žinia, kurią pranešė socialiniame tinkle.

Sutuoktiniai yra dideli žirgų lenktynių gerbėjai, todėl dabar gali pasidžiauti, kad jų gyvūnai pelnė du įspūdingus trofėjus.

Londone aukso žiedus sumainė Asta Valentaitė ir britų milijonierius Glenas Manchesteris
FOTOGALERIJA. Londone aukso žiedus sumainė Asta Valentaitė ir britų milijonierius Glenas Manchesteris

Džiaugiasi trofėjais

Šią žinią moteris pranešė socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.

„Prieš kelias savaites turėjome nepamirštamą savaitę „Qatar Goodwood“ festivalyje.

Mūsų nuostabus žirgas Westridge iškovojo įspūdingą pergalę „Chesterfield Handicap Cup“ varžybose, finišavęs net trijų su puse ilgų persvara. Didžiulis ačiū mūsų puikiems treneriams John & Thady Gosden, jojikui Billy Loughnane ir jų komandai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O ketvirtadienį mūsų remiamas žirgas Woodcote Girl, kurį puikiai jodama valdė Sophie Forsyth, laimėjo prestižinį „Magnolia Cup“. Šios varžybos atlieka nepaprastai svarbų darbą, rinkdamos lėšas „King’s Trust“ fondui.

Tai buvo neįtikėtina savaitė – ypatinga padėka komandai „@goodwood_races“, – rašė moteris.

