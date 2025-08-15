Asta Valentaitė dalijasi džiugia žinia: „Tai buvo neįtikėtina“

Sutuoktiniai yra dideli žirgų lenktynių gerbėjai, todėl dabar gali pasidžiauti, kad jų gyvūnai pelnė du įspūdingus trofėjus.
Džiaugiasi trofėjais
Šią žinią moteris pranešė socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
„Prieš kelias savaites turėjome nepamirštamą savaitę „Qatar Goodwood“ festivalyje.
Mūsų nuostabus žirgas Westridge iškovojo įspūdingą pergalę „Chesterfield Handicap Cup“ varžybose, finišavęs net trijų su puse ilgų persvara. Didžiulis ačiū mūsų puikiems treneriams John & Thady Gosden, jojikui Billy Loughnane ir jų komandai.
O ketvirtadienį mūsų remiamas žirgas Woodcote Girl, kurį puikiai jodama valdė Sophie Forsyth, laimėjo prestižinį „Magnolia Cup“. Šios varžybos atlieka nepaprastai svarbų darbą, rinkdamos lėšas „King’s Trust“ fondui.
Tai buvo neįtikėtina savaitė – ypatinga padėka komandai „@goodwood_races“, – rašė moteris.
