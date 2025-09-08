Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius sužinojo būsimo vaikelio lytį

Žinomas sporto treneris Andrius Pauliukevičius kartu su žmona Ilka Adams prieš kurį laiką paskelbė apie nėštumą.
Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame atskleidė vaikelio lytį. Šiuo vaizdo įrašu Ilka sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sužinojo vaikelio lytį
Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia žinia – atskleidė vaikelio lytį.
Vaizdo įraše šioje gražioje akimirkoje dalyvavo ne tik Ilka bei Andrius, bet ir jų dukra bei Andriaus tėvai.
Ilka bei Andrius lyties atskleidimui pasirinko sprogstančius blizgučius iš kuriš iššovė rožinės spalvos blizgučiai, o tas nusako, jog gims mergaitė.
Šeimai besidžiaugiant, matosi, jog labiausia mergaite džiaugiasi būsima vyresnioji sesė.
