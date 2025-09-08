Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ilka Adams ir Andrius Pauliukevičius sužinojo būsimo vaikelio lytį

2025-09-08 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 12:55

Žinoma verslininkė Ilka Adams su vyru Andriumi Pauliukevičiumi prieš kurį laiką paskelbė apie antrąjį nėštumą, o dabar atskleidė vaikelio lytį.

1

Žinomas sporto treneris Andrius Pauliukevičius kartu su žmona Ilka Adams prieš kurį laiką paskelbė apie nėštumą.

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame atskleidė vaikelio lytį. Šiuo vaizdo įrašu Ilka sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužinojo vaikelio lytį

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia žinia – atskleidė vaikelio lytį. 

Vaizdo įraše šioje gražioje akimirkoje dalyvavo ne tik Ilka bei Andrius, bet ir jų dukra bei Andriaus tėvai.

Ilka bei Andrius lyties atskleidimui pasirinko sprogstančius blizgučius iš kuriš iššovė rožinės spalvos blizgučiai, o tas nusako, jog gims mergaitė.

Šeimai besidžiaugiant, matosi, jog labiausia mergaite džiaugiasi būsima vyresnioji sesė.

