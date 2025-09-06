Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ievos Voveris šeimoje – pokyčiai: išdrįso po ilgo laiko

2025-09-06 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 14:25

Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris prieš kurį laiką pakėlė sparnus ir išvyko iš JAV, kur gyveno dešimtmetį. Ten gimė ir augo moters vaikai. Dar visai neseniai šeima persikėlė gyventi į Dubajų, o vaikai čia sutiko savo rugsėjo 1-ąją.



4

Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis su vaikais prie naujosios mokyklos. 

Šiomis nuotraukomis Ieva sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ievos Voveris vaikai naujoje mokykloje
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ievos Voveris vaikai naujoje mokykloje

Nauja pradžia Dubajuje

Prieš kurį laiką, dar visai neseniai, Ieva Voveris paskelbė, jog išvyko gyventi į Dubajų. Čia naują pradžią sutinka ne tik Ieva su vyru, bet ir vaikai.

Čia vaikai sutiko rugsėjo 1-osios šventę jau nebe JAV, o naujoje mokykloje – Dubajuje.

Moteris pasidalinusi nuotraukomis rašo:

„Mano vaikai visada ėjo į valstybines mokyklas, bet nusprendžiau pabandyti mokyklą kuri turi IB programą.

Kuo IB mokykla išsiskiria:

• Orientacija į vaiką – svarbu, kad vaikas pats atrastų savo stiprybes, talentus ir mokytųsi juos taikyti.

• Kritinis mąstymas – užduodami klausimai, skatinami diskusijos, analitinis požiūris, o ne tik faktų iškalimas.

• Platus dalykų spektras – nuo tiksliųjų mokslų iki meno, muzikos, sporto ir net tokių dalykų kaip lego klasės ar kūrybinės dirbtuvės.

• Praktinis pritaikymas – plaukimo pamokos, gitaros grojimas, 3D ir 4D kūryba – visa tai sujungia mokslą su gyvenimu.

• Emocinis intelektas – vaikai mokosi pažinti save, bendradarbiauti, geriau išreikšti emocijas.Tokios pamokos kaip lego klasės (įrodyta, kad lavina smegenų vystymąsi), muzikos kūrimas, instrumentai, ar net plaukimas rodo, kad mokykla orientuojasi į visapusišką asmenybės augimą, o ne vien į testų rezultatus“.

