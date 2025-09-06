Ievos Voveris šeimoje – pokyčiai: išdrįso po ilgo laiko

Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis su vaikais prie naujosios mokyklos.
Šiomis nuotraukomis Ieva sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nauja pradžia Dubajuje
Prieš kurį laiką, dar visai neseniai, Ieva Voveris paskelbė, jog išvyko gyventi į Dubajų. Čia naują pradžią sutinka ne tik Ieva su vyru, bet ir vaikai.
Čia vaikai sutiko rugsėjo 1-osios šventę jau nebe JAV, o naujoje mokykloje – Dubajuje.
Moteris pasidalinusi nuotraukomis rašo:
„Mano vaikai visada ėjo į valstybines mokyklas, bet nusprendžiau pabandyti mokyklą kuri turi IB programą.
Kuo IB mokykla išsiskiria:
• Orientacija į vaiką – svarbu, kad vaikas pats atrastų savo stiprybes, talentus ir mokytųsi juos taikyti.
• Kritinis mąstymas – užduodami klausimai, skatinami diskusijos, analitinis požiūris, o ne tik faktų iškalimas.
• Platus dalykų spektras – nuo tiksliųjų mokslų iki meno, muzikos, sporto ir net tokių dalykų kaip lego klasės ar kūrybinės dirbtuvės.
• Praktinis pritaikymas – plaukimo pamokos, gitaros grojimas, 3D ir 4D kūryba – visa tai sujungia mokslą su gyvenimu.
• Emocinis intelektas – vaikai mokosi pažinti save, bendradarbiauti, geriau išreikšti emocijas.Tokios pamokos kaip lego klasės (įrodyta, kad lavina smegenų vystymąsi), muzikos kūrimas, instrumentai, ar net plaukimas rodo, kad mokykla orientuojasi į visapusišką asmenybės augimą, o ne vien į testų rezultatus“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!