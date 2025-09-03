Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kur persikėlė Ieva Voveris: atskleidė, ar planuoja čia gyventi

2025-09-03 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 11:55

Prieš kurį laiką žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris paliko JAV, kur puoselėjo ilgametį gyvenimą, augino vaikus ir kūrė verslus. Moteris prieš kelias dienas atskleidė, kur išvyko gyventi dabar bei dabar sutiko papasakoti, ar čia pasiliks visam laikui.

Prieš kurį laiką žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris paliko JAV, kur puoselėjo ilgametį gyvenimą, augino vaikus ir kūrė verslus. Moteris prieš kelias dienas atskleidė, kur išvyko gyventi dabar bei dabar sutiko papasakoti, ar čia pasiliks visam laikui.

6

Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja, prieš kurį laiką su sekėjais pasidalino vaizdo įrašu, kur pakėlė sparnus. Šiuo vaizdo įrašu Ieva leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ieva Voveris atsisveikina su Amerika
Naujieji namai kitame žemyne

Žinoma moteris dešimtmetį puoselėjo gyvenimą JAV, augino vaikus, kūrė verslus, tačiau, kaip rašė pati moteris, JAV turi savų pliusų bei savų minusų. Ieva kartu su šeima nusprendė palikti buvusius namus ir persikelti kitur.

Moteris savo sicialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kur atskleidė, kur šeima švyko gyventi.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Ieva, moteris atsivėrė apie pirmas dienas Dubajuje:

„Ar pasiliksime, dar sunku pasakyti. Stebėsime, kaip čia adaptuosis mūsų vaikai. Mus labai žavi, jog ši vieta yra arčiau Lietuvos ir laiko skirtumas yra panašesnis. Čia visuomet šilta, tačiau yra ir dalykų, kurie mums nelabai patinka.

Kadangi čia mums tik pati pradžia, vėliau bus įdomu palyginti viską, tiek kultūras, tiek milžiniškus kamščius, kur nė nesitiki, kad tiek laiko jame gali užtrukti“.

