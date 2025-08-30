Ameriką palikusi Ieva Voveris atskleidė, kur dabar gyvens su šeima: nustebsite

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji sekėjams pranešė apie naują gyvenimo etapą naujoje šalyje.
Atskleidė, kur dabar gyvens su šeima
Ameriką palikusi šeima persikėlė gyventi į turistų pamėgtą šalį – Dubajų.
„Rinkomės tarp Marbelos ir Dubajaus, nes mano visi pasirinkimai Azijos buvo atmesti. (Reikės rimčiau padirbti tuo klausimu). Vis siūliau Vietnamą, Balį, bet dar nesuviliojau.
Na ką, žiūrėsim, ką aš galėsiu išmokti iš naujos kultūros naujo požiūrio, naujų sutiktų žmonių. Labai lauksiu visokių patarimų, ką čia pamatyti, kur nuvažiuoti ir t.t Myliu jus“, – brūkštelėjo ji.
Netrukus gerbėjai linkėjo didžiausios sėkmės šeimai, tačiau buvo ir tokių, kurie nustebo: „Kaip keista ir netikėta.“
Skyrė jautrius žodžius
Moteris pasidalinusi įrašu, skyrė jautrius žodžius, paliečiančius širdį:
„Amerika man padovanojo ne tik naują gyvenimo pradžią, bet ir tiek daug nuostabių dalykų, kuriuos norisi įvardinti. Pirmiausia, būtent čia aš gavau Amerikos pilietybę ir čia gimė mano trys nuostabūs vaikai, kurie yra mano didžiausias džiaugsmas.
Antra, čia sukūriau namus, sutikau daugybę nuostabių draugų ir užmezgiau draugystes, kurios lydės visą gyvenimą.
Trečia, Amerika man padovanojo ir mūsų šeimos augintinį – mielą kačiuką, kuris tapo mūsų kasdienės laimės dalimi. Ir galiausiai, ši šalis sukūrė man puikias gyvenimo sąlygas, suteikė galimybę tobulėti ir atrasti save iš naujo.
Amerika – tai vieta, kurioje radau ne tik saugų prieglobstį, bet ir tikrą įkvėpimą gyventi pilnatviškai. Kaip galima palikti Ameriką? Tą išgirdau iš ne vieno žmogaus. Pamatysi, tuoj grįši….. visi, kurie išvažiavo grįžo….Galbūt ir grįšiu galbūt ir toliau gyvensiu bet šiai akimirkai sakau sudie, nežinau kiek ilgai, nežinau kada vėl pasimatysim, bet tikrai žinau, kad aš tave aplankysiu“, – atsisveikindama rašo Ieva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!