  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ameriką palikusi Ieva Voveris atskleidė, kur dabar gyvens su šeima: nustebsite

2025-08-30 16:20
2025-08-30 16:20

Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris ilgą laiko tarpą kūrė savo gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau prieš kurį laiką netilo kalbos apie išsikraustymą. Panašu, kad kalbos tapo veiksmais – ji su šeima persikėlė gyventi į turistų pamėgtą šalį.

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji sekėjams pranešė apie naują gyvenimo etapą naujoje šalyje.

Ieva Voveris atsisveikina su Amerika
FOTOGALERIJA. Ieva Voveris atsisveikina su Amerika

Atskleidė, kur dabar gyvens su šeima

Ameriką palikusi šeima persikėlė gyventi į turistų pamėgtą šalį – Dubajų.

„Rinkomės tarp Marbelos ir Dubajaus, nes mano visi pasirinkimai Azijos buvo atmesti. (Reikės rimčiau padirbti tuo klausimu). Vis siūliau Vietnamą, Balį, bet dar nesuviliojau.

Na ką, žiūrėsim, ką aš galėsiu išmokti iš naujos kultūros naujo požiūrio, naujų sutiktų žmonių. Labai lauksiu visokių patarimų, ką čia pamatyti, kur nuvažiuoti ir t.t Myliu jus“, – brūkštelėjo ji.

Netrukus gerbėjai linkėjo didžiausios sėkmės šeimai, tačiau buvo ir tokių, kurie nustebo: „Kaip keista ir netikėta.“

Skyrė jautrius žodžius

Moteris pasidalinusi įrašu, skyrė jautrius žodžius, paliečiančius širdį:

„Amerika man padovanojo ne tik naują gyvenimo pradžią, bet ir tiek daug nuostabių dalykų, kuriuos norisi įvardinti. Pirmiausia, būtent čia aš gavau Amerikos pilietybę ir čia gimė mano trys nuostabūs vaikai, kurie yra mano didžiausias džiaugsmas.

Antra, čia sukūriau namus, sutikau daugybę nuostabių draugų ir užmezgiau draugystes, kurios lydės visą gyvenimą.

Trečia, Amerika man padovanojo ir mūsų šeimos augintinį – mielą kačiuką, kuris tapo mūsų kasdienės laimės dalimi. Ir galiausiai, ši šalis sukūrė man puikias gyvenimo sąlygas, suteikė galimybę tobulėti ir atrasti save iš naujo.

Amerika – tai vieta, kurioje radau ne tik saugų prieglobstį, bet ir tikrą įkvėpimą gyventi pilnatviškai. Kaip galima palikti Ameriką? Tą išgirdau iš ne vieno žmogaus. Pamatysi, tuoj grįši….. visi, kurie išvažiavo grįžo….Galbūt ir grįšiu galbūt ir toliau gyvensiu bet šiai akimirkai sakau sudie, nežinau kiek ilgai, nežinau kada vėl pasimatysim, bet tikrai žinau, kad aš tave aplankysiu“, – atsisveikindama rašo Ieva.

 

Aha
Aha
2025-08-30 16:25
Savaime suprantama, ten perkele saibas ir sleps nuo teismo sprendimo savo plastikinius zubus....
Atsakyti
A jomajo
A jomajo
2025-08-30 16:44
O kas ji tokia, kad kasdien rašliavoja apie ją ? Dubajys ane ? 50 karščio smėlio audros ir pilna pajuodėlių ? Nice pasirinkimas...
Atsakyti
