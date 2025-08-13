Peržiūrėjęs skandalingąjį Lietuvos policijos vaizdo įrašą Paul de Miko pasisakė atvirai: „Kažkoks debilizmas

Prieš kurį laiką žinoma moteris dalinosi įvykiu, kuris privertė susimąstyti apie vaikų saugumą Lietuvoje. Jos vaikas, važiavęs per perėja paspirtuku, buvo stumtelės priešais einančios moters, o Ieva tikina, jog buvo suduotas smūgis iš priešais einančios moters. Ievą Voverį nustebino tyrimo baigtis ir sukėlė pasipiktinimą, jog įrašas filmuotas gatvėje, atsidūrė internete.
Į šią situaciją sureagavo Paulius Mikolaitis ir apie tai padarė atskirą vaizdo įrašą, kurį patalpino savo „Youtube“ kanale.
Vaizdo įraše matoma, kaip vaikas važiuoja paspirtukus, o artėjus prie perėjos pabaigos įvyksta toji įvykio atomazga, dėl kurios dabar verda ginčai ir Ieva Voveris toliau ieško teisybės.
Turinio kūrėjas moters nepalaikė
Paulius Mikolaitis pasidalino įrašu, kurio trukmė ilgesnė nei 12 minučių. ten apžvelgė visą situaciją ir išsakė savo nuomonę apie visą įvykį:
„Vis tiek baudą davė. Jei eini, skelbi per visur ir ieškai nusikaltėlių, tai net ir už tokį niekniekį ji baudą gavo <...> čia tiesiog lėkė vaikai su paspirtukais per perėją. Ji gavo baudą ir tu čia vistiek nepatenkinta esi? Čia jau yra ant tiek melagingos aplinkybės. Aišku tu gali prisidengti tuo, jog remiesi mažamečių pasakojimu, bet tada tavo istorija kabo ant vaikų pasakojimo“.
„Aš tikrai niekam neaiškinsiu, kaip auklėti vaikų, juolab, kad neturiu tokių, bet <...> daug paskelbtų tavo versijų yra tiesiog melagingos. Gerai, kad policija rado tą įrašą“, – teigia Paulius.
Užbaigdamas vaizdo įrašą, kuriame apžvelgia visą situaciją ir išsako savo nuomonę, išsako, ką Ieva tokiu atveju galėjo padaryti:
„Sutinku, kad 11-12 metų vaikai jie nesėdės namie, aišku, kad turėsi juos paleisti į lauką, bet tiesiog, jeigu tu susitaikei su tuo, kad paleidi juos va taip lakstyti po gatves va taip su paspirtukais, o jie galetu vestis juos per perėją, be jokios abejonės, gal dar neišmokino jų kelių eismo taisyklių. Suprantama. Grįžo, pripasakojo istorijų, kad juos sumušė, nuramini, pasakai, kad viskas gerai, jei matai, kad šiaip vaikas sveikas <...> o dabar čia pradėti kažkokią raganų medžioklę, tai čia kažkoks debilizmas“.
Primename, kad skandalas tarp Lietuvos policijos ir nuomonės formuotojos Ievos Voveris nesibaigia. Policijai paviešinus įvykio vaizdo įrašą, sukėlusį įvairias visuomenės reakcijas, pati I. Voveris atskleidė, ką ketina daryti. Anot jos, prieš tai paprašiusi įrašo jo negavo, nors vėliau jis buvo paviešintas socialiniuose tinkluose.
„Planuoju ieškotis advokato“, – tv3.lt patvirtino žinoma moteris.
