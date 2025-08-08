Egmontas Bžeskas itin atvirai prabilo, kas vyksta tarp jo ir „šeškių“: „Aš atsikovosiu savo ženklą“

2024-ųjų gegužę pasirodžius žiniai apie grupės „69 danguje“ išsiskyrimą ir kad grupės narės be Nijolės Pareigytės-Rukaitienės tęsia koncertinę veiklą grupės „Šeškės“ vardu, prasidėjo teisinės kovos.
Dar praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje grupės „Šeškės“ narės Karina Krysko, Goda Sabutytė-Alijeva ir Ingrida Martinkėnaitė Valstybiniam patentų biurui pateikė prašymą panaikinti prekės ženklą „69 danguje“ dėl jo nenaudojimo. Prekės ženklo savininkas E. Bžeskas sulaukė skaudaus smūgio – prašymas buvo tenkintas.
Tačiau grupės įkūrėjui ir savininkui pavyko pasiekti ir svarbių laimėjimų – šiandien paaiškėjo, kad Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius atmetė grupės „Šeškės“ narių prašymus dėl teisių į dainas „9 danguje“ ir „Velniškas greitis“.
Nors E. Bžeskui šios pergalės – reikšmingos, džiaugsmą dėl pergalės užgožia nesibaigiančios kovos. Jis neslepia, kad tai, kas vyksta po tiek metų bendros veiklos, net pačiam sunku suvokti.
Garsus prodiuseris neslepia apmaudo ir sako, kad ginčai kelsis į teismus, kad būtų išaiškinta teisybė. Anot jo, Valstybinis patentų biuras, naikindamas prekės ženklą „69 danguje“, jo nė neįspėjo – apie tai žinojo tik viena pusė, padavusi prašymą:
„Aš nesuprantu, kaip taip išnaudojamas patentų biuras ir paduotas visiškai neadekvatus jų skundas panaikinti „69 danguje“ grupės ženklą, kurį aš puoselėjau 20 metų. Čia yra chuliganizmas, nes yra išnaudojamos valstybinės kontoros, kurios egzistuoja iš mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigų, prieš verslą.“
Egmontas prakalbo ir apie narę, kuri liko „69 danguje“ grupėje: „Kaip jaustis dabar Nijolei Pareigytei, kuri neneigia, kad sutartis yra galiojanti ir mes pagal tą sutartį toliau vykdome veiklą?
Ir staiga jos pačios nusprendžia, kad sutartis yra negaliojanti tarp manęs ir jų, kaip kokioje Afrikoje, kur Lietuva esą Afrika, bet taip tikrai nėra, tai yra teisinė valstybė ir aš tikiu mūsų valstybe, kuri išsiaiškins visą šitą nesąmonę, kuri dabar vyksta.
Mes tiesiog nesuvokiame patentų biuro sprendimo. Jie juk negali spręsti, teismas turi spręsti, į kurį mes ir kreipsimės. Aš dabar turiu kreiptis į teismą, kad susigrąžinčiau savo ženklą.“
Grupės prodiuseris pasakoja, jog tai, kas vyksta dabar, yra, anot jo, kenkėjiška veikla: „Aš labai atsiprašau visų mūsų fanų, kurie yra 20 metų su mumis ir klausė mūsų muzikos.“
Egmontas su širdgėla prisimena grupės įkūrimo pradžią, kuomet moterys tuo laiku dar buvo merginomis ir nė nenutuokė, ką reiškia būti šou verslo dalimi:
„Jos tada išvis nesuvokė, kas yra šou biznis, tai investuodavau daug savo laiko ir pinigų, kad apskritai šitas dalykas gautųsi. Aš prie visų dainų su kompozitoriais pats naktimis sėdėjau ir kūrėm tas dainas, o jos dabar sako, kad čia jų, nors kai kurių dainų jos net nesudainavusios.
Jos nė 1 euro nėra išleidusios, tai dabar tai kas vyksta, yra pasisavinta programa iš „69 danguje“ grupės ir vadinama „Šeškių“ koncertu.“
Planuoja surinkti naują grupę
„Iki to laiko buvo viskas gerai, o po koncerto, kada surinkau beveik 14 tūkst. žmonių, Bžeskas kažkodėl pasidarė blogas. Aš sakau, kad mes surinkome, o jos sako, kad jos surinko, tai mes tuo ir skiriamės. Lygiai taip pat, kaip aš sakau, kad visą 20 metų rezultatą pasiekėme mes kartu, o jos sako, kad pasiekė jos“, – apie neteisybę kalba Egmontas.
Egmontas piktinasi dėl to, kokia situacija vyrauja šiuo metu: „Imtis tokių veiksmų prieš savo tėtį ir nupjauti tą šaką, ant kurios sėdi, ir užprotestuoti prieš „69 danguje“ grupės logotipą, kuris galimai gali sutrukdyti jų veiklai, nes mes planuojame surinkti naują kolektyvą. Jos blokuoja kūrybą.“
„Dabar mes patiriame didelius nuostolius <….> bet ar kam nors bus įdomu, kai aš po poros metų atkovosiu teisybę ir kiek patirsiu nuostolių, per jų visą šitą kenkėjišką veiklą“, – pasakoja prodiuseris.
Vyks teismai
Nors pagrindinis teismas dar neprasidėjo, prodiuseris teigia, jog tiesa, anksčiau ar vėliau, bus išaiškinta: „Aš atsikovosiu savo ženklą.“
Egmontas neslepia, jog buvo bandyta eiti ir gražiuoju keliu, tačiau kita pusė, jo teigimu, nėra pasiruošusi ginčų spręsti iš gražiosios pusės:
„Aš bandžiau padaryti taiką, mes susitikinėjom su advokatais, bet per pokalbius buvo elgiamasi grubiai, nekultūringai kalbama, tai pokalbis buvo tikrai žemo lygio. Nesitikėjau ir iš advokatų tokio požiūrio <…> Patikėkite, iš mano pusės tikrai nėra jokio noro pulti ir ką nors daryti, bet šiuo atveju puolikas esu ne aš.“
„Tai yra intelektualinė vagystė“, – sako vyras.
Palinkėjimas „Šeškių“ grupei ir prašymas užsakovams
Egmontas perduoda palinkėjimą „Šeškių“ grupei: „Aš joms niekada nieko blogo nelinkėjau ir nelinkiu, tačiau noriu joms pasakyti, kad ant svetimo ilgai nejosi, tai siūlyčiau joms kurti ir daryti, o neužsiiminėti tuo, kuo užsiiminėja dabar.“
„Žmonės, žinantys „69 danguje“ grupę, suvokdami visą situaciją ir užsakydami visą „Šeškių“ koncertą, turėtų pagalvoti labai iš giliai, ar galima tokią grupę užsakinėti, kur visi žino, kad visa programa yra pasisavinta, nesvarbu, kad viena dainuoja, bet visa grupė patyrė nuostolius.
Tai tiems, kas užsakinėja, rekomenduočiau pagalvoti apie grupę, kuri turi savo dainas, turi savo repertuarą ir būtų toks garbingas palaikymas“, – siųsdamas žinutę užsakovams kalba prodiuseris.
Egmontas priduria, jog padirbinys niekada nebus originalas: „Juk eidami paplūdimyje pamatę „Gucci“ rankinuką nepirksime jo, nes suprasime, kad jis nėra tikras.“
Pasisakė ir grupės „69 danguje“ teisininkas Erikas Saukalas
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su advokatu E. Saukalu, jis pateikė ilgą bei išsamų komentarą. Pateikiame jį žemiau:
„TV komanda“ yra prekių ženklo „69 Danguje“ savininkė. Aš (teisinių paslaugų grupės „Metida” advokatas Erikas Saukalas) atstovauju „TV komandą“ ginče dėl prekių ženklo „69 Danguje“ galiojimo.
„Šeškės“ (Karina Milė, Goda Alijeva ir Ingrida Urbonė) pateikė prašymą Valstybiniam patentų biurui dėl prekių ženklo „69 Danguje“ panaikinimo, neva jis nebuvo naudojamas daugiau nei 5 metus. Pagal Prekių ženklų įstatymą, suinteresuotų asmenų prašymu galima panaikinti ženklą, jeigu jis nenaudojamas daugiau nei 5 metus. Toks teisinis pagrindas egzistuoja.
Valstybinis patentų biuras patenkino prašymą ir ženklą panaikino. Ženklo savininkas VšĮ „TV komanda“ pats ženklo nenaudojo, o įrodinėjo, jog grupė „69 danguje“ naudojo šį ženklą su jo, kaip ženklo savininko, sutikimu, todėl naudojimas turi būti užskaitytas.
Buvo pateiktas pagrindinis ryšį tarp TV komandos ir grupės „69 danguje“ įrodantis dokumentas – 2005 m. vadybos sutartis, tačiau Apeliacinis skyrius nusprendė juo nesivadovauti, nes jo galiojimą ginčijo trys grupės „69 danguje“ narės (Šeškės).
VPB nusprendė, kad neva nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių sutartinius santykius ar ženklo savininko VšĮ „TV komanda“ sutikimą grupei „69 danguje“ naudoti ženklą ginčui aktualiu laikotarpiu. Dėl šios priežasties grupės narių „69 danguje“ veikla, pavyzdžiui, koncertai ar susirašinėjimai, nebuvo laikoma tinkamu įrodymu, patvirtinančiu naudojimą būtent ženklo savininko vardu.
Nors buvo pateikta „TV komanda“ ir grupės „69 danguje“ licencinė sutartis dėl vieno koncerto Kauno „Žalgirio“ arenoje 2024 m. balandžio 27 d., to VPB nepakako, nes, jo vertinimu, vienas renginys per penkerius metus nėra kiekybiškai reikšmingas naudojimas, kuris sukurtų ar išsaugotų paslaugų rinkos dalį.
Dalis pateiktų naudojimo įrodymų buvo atmesti, nes, pasak VPB, jie nepatvirtino ženklo naudojimo reikalaujamu penkerių metų laikotarpiu.
Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimas pernelyg formaliai pažiūrėjo į pateiktus įrodymus, neatsižvelgdamas į visų aplinkybių visumą.
Apeliacinis skyrius atsisakė vertinti 2005 m. vadybos sutartį, sudarytą tarp VšĮ „TV komanda“ ir grupės „69 danguje“ narių, nes tarp šalių kilo ginčas dėl jos galiojimo. Apeliacinis skyrius ignoravo fundamentinį teisės principu: sutartis galioja, kol teismas nenusprendžia kitaip.Civilinėje teisėje galioja prezumpcija, kad sudaryta ir nenutraukta sutartis yra galiojanti.
Pareiga įrodyti, kad sutartis buvo nutraukta, tenka šaliai, kuri tai teigia (šiuo atveju – grupės narėms). Sprendime nurodoma, kad grupės narės teigė sutartį nutraukusios 2011 m., tačiau nepateikė jokio rašytinio susitarimo, patvirtinančio šį faktą. Tuo tarpu ženklo savininkas rėmėsi sutarties punktu, kad ji yra neterminuota.
Esant tokiai situacijai, skyrius turėjo remtis galiojančiu rašytiniu įrodymu, o ne neįrodytais žodiniais teiginiais. Užuot reikalavęs, kad grupės narės įrodytų sutarties pabaigą, VPB iš esmės pasakė ženklo savininkui, kad jo pateiktas esminis įrodymas yra bevertis vien dėl to, kad kita šalis su juo nesutinka. Tai pažeidžia procesinio teisingumo principus.
Apeliacinis skyrius, prisidengdamas kompetencijos stoka, pasirinko lengviausią, bet teisiškai ydingą kelią. Jis neturėjo spręsti ginčo, bet privalėjo vertinti sutartį kaip galiojantį įrodymą, kol nėra teismo sprendimo, kuris ją pripažintų negaliojančia ar nutraukta.
Sprendime teigiama, kad vienas koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje nėra „kiekybiškai reikšmingas naudojimas. Toks vertinimas yra pernelyg supaprastintas. Koncertas didžiausioje šalies arenoje, kuriam reklamuoti buvo suteikta licencija, yra didelio masto komercinis įvykis. Tai nėra simbolinis naudojimas. VPB galėjo plačiau įvertinti ne tik renginių kiekį, bet ir jų kokybę bei mastą. Vienas didelis renginys muzikinei grupei gali būti finansiškai ir komerciškai svarbesnis nei dešimtys mažų pasirodymų.
Įrodymai, susiję su dokumentiniu filmu „69 IŠPAŽINTIS“, buvo atmesti, nes filmo premjera įvyko dieną po ginčui aktualaus laikotarpio pabaigos. Tai itin formalus požiūris. Jungtinės veiklos sutartis dėl filmo kūrimo buvo pasirašyta aktualiu laikotarpiu, ir ja ženklo savininkas suteikė teisę naudoti ženklą filme.
Pats filmo kūrimo procesas ir teisių suteikimas yra komercinė veikla ir ženklo naudojimas, skirtas būsimam produktui. Sprendime nepagrįstai visas dėmesys sutelktas tik į galutinę premjeros datą, ignoruojant visus paruošiamuosius darbus, kurie vyko reikalaujamu laiku.
VPB argumentas, kad nebuvo įrodytas ženklo savininko VšĮ „TV komanda“ sutikimas grupės narėms naudoti ženklą yra atitrūkęs nuo viešai žinomos faktinės situacijos.
Ignoruojami akivaizdūs įrodymai, rodantys ne tik sutikimą, bet ir aktyvų bendradarbiavimą tarp grupės narių ir ženklo savininko. Viešojoje erdvėje gausu informacijos, patvirtinančios, kad ženklo savininkas Egmontas Bžeskas (per savo įmonę VšĮ „TV komanda“) nebuvo pasyvus stebėtojas, o aktyvus procesų dalyvis.
Sprendime minimą licencinę sutartį dėl koncerto „Žalgirio“ arenoje galima interpretuoti ne kaip vienkartinį, izoliuotą leidimą, o kaip aiškiausią aktyvaus sutikimo išraišką esminiam grupės karjeros įvykiui. Pats E. Bžeskas dalyvavo šiame koncerte. Sprendime minima, kad VšĮ „TV komanda“ sudarė sutartį dėl ženklo naudojimo dokumentiniame filme. Tai yra dar vienas tiesioginis ženklo savininko sutikimoįrodymas, patvirtinantis bendrą veiklą ir interesą. Viešuose interviu E. Bžeskas patvirtina savo, kaip prodiuserio, vaidmenį ir ryšį su grupės istorija bei nariais.
Viešai prieinama informacija rodo ilgalaikius, nors ir konfliktiškus, bet nenutrūkusius E. Bžesko ir grupės santykius. E. Bžeskas viešai save pozicionuoja kaip grupės įkūrėją ir neatsiejamą jos dalį, o grupės narės, nors ir konfliktuodamos, pripažino jo teises į pavadinimą, dėl ko ir buvo priverstos keisti savo pavadinimą į „Šeškes“. Tai rodo, kad visos šalys suprato, jog teisės priklauso E. Bžeskui, o grupės veikla iki tol vyko su jo, kaip teisių turėtojo, žinia ir leidimu.
Jei grupės narės būtų naudojusios ženklą be savininko sutikimo, tai būtų laikoma teisių pažeidimu, dėl kurio savininkas būtų galėjęs imtis teisinių veiksmų anksčiau. To nebuvimas ir, priešingai, bendradarbiavimas ties didžiausiais projektais (koncertas arenoje, filmas) rodo, kad naudojimas vyko su sutikimu.
Apibendrinant, sprendimas yra nepagrįstas ir mes baigiame ruošti skundą teismui, kuris bus pateiktas kitą savaitę“, – rašoma komentare.
