Karališkoji šeima dėl šio 1 pyrago per šventes eina iš proto: receptas – itin paprastas

Meilė šventiniam maistui yra universali – ją jaučia tiek paprasti žmonės, tiek karališkoji šeima, o kartais rūmų virtuvės šefai pasidalija patiekalais, kurie puošia jų šventinius stalus.
Tarp jų – garsusis karališkosios šeimos Kalėdų pyragas, rašoma marieclaire.com.
Jei norite savo šventiniam meniu suteikti karališko žavesio, štai receptas, kuriuo vadovaujasi karališkosios šeimos virtuvės komanda, siekdama patiekti aukščiausios klasės gaminius.
Karališkosios šeimos Kalėdų pyragas
Remiantis šiuo receptu, pasigaminsite su karališkosios šeimos kalėdinius pyragus.
Ingredientai
- 250 g razinų;
- 250 g „Korinto“ razinos;
- 185 g „Sultana“ razinų;
- 150 g mišrių vaisių žievelių;
- 250 g taukų arba vegetariškų taukų;
- 250 g džiūvėsėlių;
- 90 g miltų;
- 12 g mišrių prieskonių;
- 2 kiaušiniai;
- 180 g nerafinuoto cukranendrių cukraus;
- 275 ml alaus;
- 40 ml tamsaus romo;
- 40 ml brendžio.
Pastaba: alų, romą ir brendį galite pakeisti apelsinų sultimis arba šalta arbata, jei norite nealkoholinės pyrago versijos.
Gaminimas
Sudėkite į vieną indą visus sausus ingredientus ir gerai išmaišykite.
Į gautą masę įmuškite du kiaušinius ir supilkite skystus produktus.
Ištepkite indelius, į kuriuos pilsite pyragus, riebalais, tada į šiuos indelius sudėkite pyrago tešlą.
Uždenkite pyragus pergamento popieriaus lapu, tada apdenkite juos folija ir įdėkite juos į gilų puodą.
Puodą pripildykite vandeniu iki 3/4 pyrago dubenėlio aukščio. Puodą uždenkite folija.
Kaitinkite dubenėlius su pyrago tešla šešias valandas, prireikus papildydami vandenį.
Kai pyragai atvės, gerai juos įvyniokite ir laikykite vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje iki Kalėdų.
Žiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą, kuriame parodoma, kaip pagaminti karališkosios šeimos Kalėdų pyragą.
