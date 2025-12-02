Ne už kalnų ir Kalėdos: kokių orų šiais metais tikėtis?

Apie tai, kokių žiemos nemalonumų dar sulauksime ir kaip su jomis tvarkytis, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis ir „Aurum 1006 km“ lenktynių organizatorius Darius Jonušis.
Ar lapkričio pabaigoje yra normalūs tokie orai, ką matėme praėjusią savaitę trečiadienį ir ketvirtadienį? Kai kurie jau sakė: „Jau tokių lapkričio ir neatsimename, kada tokie buvo, ar kad tai būtų normalu“.
A. Bukantis: Yra buvę. Daugiausia, žinoma, tie sniego reiškiniai prasideda gruodžio mėnesį, bet, pavyzdžiui, yra buvę 2008 metais, kai Nida buvo užversta sniegu – ten iš viso buvo net 54 centimetrai, 25-ą lapkričio iškrito.
Taip, kad istorijoje, klimatiniuose archyvuose, galime rasti tokių reiškinių. Ir praėjusiame amžiuje tai nebūna dažnai, bet pasitaiko. Toks ekstremalus reiškinys čia buvo tikrai.
Gyventojai skirtingai reagavo į perspėjimo žinutes – vieni jas vertino kaip būtinas, kiti manė, kad tai tik bereikalingas gąsdinimas. Kaip jūs vertinate tokį visuomenės susiskaldymą?
A. Bukantis: Perspėjimų visa sistema yra vienas iš pagrindinių strateginių tikslų kovojant su tokių anomalių reiškinių padariniais. Čia visame pasaulyje to yra siekiama, kad būtų kuo labiau iš anksto pranešama, ir netgi ne vieną kartą būtų tie perspėjimai.
Nežinau, kas gali piktintis, jeigu pranešama yra apie tokius reiškinius, nes kitiems žmonėms reikia pasiruošti. Pavyzdžiui, galbūt pasirinkti kitą transporto priemonę, yra įvairiausių sprendimų, kurie reikalingi, kad būtų priimami iš vakaro.
Be to, yra tarnybos, kurios rengiasi irgi šiems reiškiniams, jos gauna specializuotas prognozes, o visuomenei šita informacija yra dabar jau ir privalomas dalykas. Jeigu kas piktinasi, tai neturiu ką
Ar gali būti, kad po kelių ar keliolikos metų išvis neturėtumėme sniego pusnų Lietuvoje ir gyventume tame šiltame klimate?
A. Bukantis: Dėl klimato atšilimo klostosi tokia paradoksali situacija. Dabar mes neturime pastovios sniego dangos jau porą dešimtmečių. Ji per sezoną ištirpsta du tris kartus ir vėl susidaro, lygiai tas pats ir įšalas: susidaro ir vėl ištirpsta.
Bet kada atslenka tokie drėgni, vandens prisotinti ciklonai, jie išmeta per trumpą laiką labai daug sniego ir, kad ir kelioms dienoms, gali susidaryti stora sniego danga: ir 20, ir 30 centimetrų, tik tiek, kad ji išsilaiko ne visą sezoną.
Šylant klimatui irgi prognozuojama, kad dienų skaičius su sniego danga mažės. Jau dabar jis yra sumažėjęs, palyginti su 20-uoju amžiumi, apie 15–20 dienų mažiau turime su sniego danga. Ir jų dar mažės toliau. Bet trumpalaikių sniego reiškinių turėsime neišvengiamai.
Kas laukia artimiausiomis dienomis ir kokius orus matysime?
A. Bukantis: Na, kaip bebūtų keista, bet kai prasidės kalendorinė žiema, temperatūra pradės kilti. Pirmas gruodžio dešimtadienis numatomas gana šiltas, šiltesnis už vidutinį daugiametį vidurkį, netgi laikysis temperatūra tarp nulio ir penkių laipsnių, pajūryje galime turėti net ir šešis laipsnius.
Naktimis galimas plikledis, bet dienomis turėsime teigiamą temperatūrą – toks temperatūrinis režimas gali išsilaikyti net iki gruodžio kokios 18–19 dienos, šiek tiek šaltesnis numatomas trečiasis dešimtadienis.
Kol kas labai anomaliai žiemos temperatūros nėra numatoma, nes dabar jau stiprėja Rytų Europoje galingas anticiklonas – Lietuva patenka į jo vakarinį pakraštį, vyraus pietiniai, pietrytiniai vėjai. Reikia su balionais susieti šitą reikalą, nes tai yra patys palankiausi vėjai.
Ar yra jau kokios preliminarios prognozės apie šventes, kurios, aišku, dar keisis iki gruodžio pabaigos, bet jau galėtumėme žvilgtelėti vienu akies krašteliu, kokios tos šventės bus: ar baltos, ar šaltos?
A. Bukantis: Turėsiu nuliūdinti: negaliu pasakyti, kokios šventės bus. Dar galima sakyti, beveik keturios savaitės iki jų yra likusios. Trumpalaikių reiškinių, kaip kad buvo dabar trečiadienį, ketvirtadienį, neįmanoma numatyti likus dar 20–30 dienų iki kažkokios datos, ar tai Naujametinės nakties, ar Kalėdų.
Bet šiemet tokia tikimybė lyg ir ryškėja, kad sniego gali būti, bet dar reikia palaukti ir tikslesnių prognozių. Kada jau liks savaitė ar kiek iki Kalėdų, tada matysime jau tikslesnę informaciją.
