Laukia niūrios dienos: sinoptikai skelbia naujausią prognozę

2025-12-02 06:19 / šaltinis: Meteo.lt
2025-12-02 06:19

Lietuvoje vyraus ramūs, tačiau žiemos pradžią primenantys orai. Kritulių bus nedaug, tačiau vietomis tvyros rūkas ir formuosis plikledis, todėl eismo sąlygos išliks sudėtingos.

1

Šiandien žymesnių kritulių nenumatoma. Vietomis tvyros rūkas. Kai kur bus plikledis. Vėjas daugiausia pietų, 3–8 m/s. Temperatūra 0–4 laipsniai šilumos.

Trečiadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną 1–5 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį vietomis numatomi nedideli krituliai, daugiausia lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos, dieną 2–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Gruodžio 1 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 22 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Plona ledo danga apsitraukę nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–6, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 3–5 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

