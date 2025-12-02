Orų žemėlapyje – permainos: sinoptikų žinia patiks ne visiems

Remiantis lenkų orų modeliais, prognozuojama, kad antradienio vakaras turėtų būti gana šiltas. Štai pietiniuose, rytiniuose ir centriniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad oro temperatūra sieks +2..+3 laipsnius. Apie +1..+2 laipsniai bus šalies šiauriniuose rajonuose.
O vėsiausia turėtų būti pajūrio rajonuose, kur orai turėtų laikytis ties +1 laipsniu. Šios dienos vakarą vietomis numatomas ir nežymus lietus, kuris iš rytų pusės po truputį kils link šiaurinės Lietuvos dalies.
Trečiadienį laikysis rudeniški orai
Trečiadienio rytą nežymus lietus prognozuojamas rytiniuose, pietiniuose, centriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
Trečiadienio rytą pietiniuose rajonuose turėtų būti apie +1..+2 laipsniai šilumos, rytiniuose rajonuose – 0..+2 laipsniai, centriniuose rajonuose gali šilti nuo +2 iki +3 laipsnių, panašiai bus ir šiauriniuose šalies rajonuose. Tuo metu pajūryje prognozuojama, kad oro temperatūra gali pasiekti ir +4 laipsnius.
Dienos metu orai išliks gana panašūs. Štai pajūryje toliau laikysis apie +3..+4 laipsniai, centriniuose, pietiniuose ir šiauriniuose rajonuose bus +2..+3 laipsniai, o kiek vėsiau bus tik šalies rytuose – +1..+2 laipsniai.
Be to, trečiadienio dieną lietus turėtų pasiekti ir dalį šiaurinių šalies rajonų, o kritulių debesys iš vakarų pusės vis labiau skverbsis link vakarinių rajonų, todėl popietę prognozuojama, kad šiek tiek gali palyti ir pajūryje.
Panašūs orai išlikti turėtų ir trečiadienio vakarą, o kritulių turėtų išvengti tik pietiniai ir šiaurės rytiniai šalies rajonai.
Vakare prognozuojama, kad centriniuose, šiauriniuose ir pietiniuose rajonuose laikysis apie +2..+3 laipsnius. Dar šilčiau bus pajūryje – +3..+4 laipsniai, o vėsiausia turėtų būti šalies rytuose – +1..+2 laipsniai.
Ketvirtadienį daugiau lietaus gali iškristi vakare
Ketvirtadienio rytą rudeniški orai turėtų laikytis kone visoje Lietuvoje. O didžiojoje šalies dalyje prognozuojama, kad bus apie +3..+4 laipsniai, dalyje vietų, daugiausiai šiauriniuose rajonuose, temperatūra gali nukristi iki +2 laipsnių šilumos.
Dar šilčiau turėtų būti dienos metu. Štai vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, prognozuojama, kad termometrų stulpeliai sieks +4..+5 laipsnius šilumos. Tuo metu Šiaurės Lietuvoje bus apie +3..+4 laipsniai, centriniuose ir pietiniuose rajonuose – +4..+5 laipsniai, o šalies rytuose apie +3..+4 laipsniai.
O vakare prognozuojama, kad beveik visoje šalyje +3..+4 laipsniai, o šilčiau bus tik pajūryje, kur sušilti gali ir iki +5 laipsnių šilumos.
Tiesa, ketvirtadienio rytą dalyje pietinių, rytinių, vakarų ir centriniuose rajonuose gali palyti. Dienos eigoje, krituliai suintensyvėti gali centriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
Tačiau artėjant vakarui didelėje šalies dalyje lyti neturėtų, lis tik vietomis, o žymesni krituliai prognozuojami tik pajūryje.
Penktadienį be rimtesnių kritulių
Penktadienio rytą šilčiausia turėtų būti šalies pietuose, pietvakariuose ir centre, kur bus +4..+5 laipsniai šilumos.
O vakariniuose, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose temperatūra laikysis ties +3..+4 laipsniais.
Penktadienio rytą daugiau nežymių kritulių turėtų sulaukti centriniai ir rytiniai rajonai, šiek tiek lietaus iškris ir šiaurinėje šalies dalyje ties Mažeikiais.
Dieną bus dar šilčiau. Štai šalies pietuose ir rytuose prognozuojama, kad bus apie +5..+6 laipsniai šilumos. Šalies vakaruose bus apie +4..+5 laipsniai, o šalies šiaurėje laikysis apie +4 laipsnius šilumos.
Ne ką šalčiau turėtų būti ir penktadienio vakarą. Štai pietiniuose, vakariniuose, centriniuose ir rytiniuose rajonuose prognozuojama, kad bus apie +5..+6 laipsniai šilumos. O Šiaurės Lietuvoje laikysis apie +5 laipsniai šilumos.
Dienos metu penktadienį visoje šalyje kritulių nenumatoma. Tačiau vakare prognozuojama, kad rytiniuose ir šiaurės rytiniuose šalies rajonuose turėtų iškristi lietus.
Šeštadienis prognozuojamas dar šiltesnis
Remiantis lenkų orų modeliais, šeštadienio rytas visiškai neprimins atėjusios žiemos. Štai šalies vakaruose numatoma, kad termometrų stulpeliai gali kilti ir beveik iki +8 laipsnių šilumos. Šiaurės Lietuvoje prognozuojama apie +6..+7 laipsniai šilumos. Panašūs orai bus ir centrinėje bei pietinėse šalies dalyse, o šalies rytuose bus apie +6 laipsniai šilumos.
Tiesa, naktį iš penktadienio į šeštadienį didelėje Vakarų Lietuvos dalyje lis lietus, o kritulių debesys šeštadienio rytą pasieks ir dalį šiaurinių ir centrinių šalies rajonų.
Tuo metu dieną nežymūs krituliai prognozuojami šalies centre, o kiek daugiau palyti gali ir šalies šiauriniuose rajonuose.
Dienos metu oro temperatūra turėtų išlikti gana šilta, o kiek atvėsti turėtų tik šalies rytuose, kur temperatūra gali nukristi iki +4..+5 laipsnių šilumos. Visgi dienos eigoje kiek atšalti turėtų visoje šalyje.
Štai jau apie 22 val. prognozuojama, kad Lietuvos pietuose bus apie +3..+4 laipsniai šilumos. Kiek vėsiau gali būti šalies rytuose – prognozuojama +1..+3 laipsniai šilumos. Šiaurės Lietuvoje turėtų būti apie +4..+5 laipsniai, o tuo metu šalies vakaruose išliks šiltesni orai – +6..+7 laipsniai šilumos.
Be to, šeštadienio vakarą tiek iš pietų, tiek iš šiaurės, Lietuvą turėtų pasiekti intensyvesni lietaus debesys. Prognozuojama, kad gan nemažai kritulių turėtų iškristi šalies pietvakariuose, centre ir šiaurėje, o lyti turėtų iki pat šeštadienio pabaigos. O dalis kritulių jau naktį iš šeštadienio į sekmadienį turėtų pasiekti ir vakarinius rajonus.
Artimiausių dienų ir ilgalaikė orų prognozė
Tuo metu klimatologas, Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentasGintautas Stankūnavičius feisbuke teigia, kad šiuo metu orus Europoje lemia du pagrindiniai oro masių centrai: labai gilus ciklonas virš Šiaurės rytų Atlanto ir anticiklono, kurio centras susiformavo virš šiaurinio Kazachstano, gūbrys.
„Rytoj (antradienį – red. past.) minėtas ciklonas silps ir judės link Norvegijos, o anticiklono gūbrys stiprės. Poroje veikdami jie suformavo gana platų iš pietų į šiaurę nukreiptą srautą, kuris apims visą Vidurio, dalį Šiaurės, Rytų ir Vakarų Europos. Todėl visą savaitę didesnėje Europos dalyje vyraus ramūs, debesuoti ir vidutiniškai šilti orai.
Ir tik antroje savaitės pusėje iš Biskajos įlankos į vakarinę Viduržemio jūros dalį atslinks eilinis aktyvus ciklonas, kuris lems lietingus orus nuo rytinės Ispanijos iki Egėjo jūros, o Alpių, Pirėnų, Kantabrijos kalnuose bei vietomis Centriniame masyve – sniegą“, – praneša G. Stankūnavičius.
„Lietuvoje visą savaitę vyraus silpnas ar vidutinio stiprumo pietų ir pietryčių vėjas, didelis debesuotumas, daug kur, išskyrus pajūrį, rūkas ir teigiama vidutinė paros oro temperatūra.
Nakties ir dienos skirtumai bus maži, o pati temperatūra palaipsniui didės link savaitgalio. Žymesnių kritulių šią savaitę nelaukiama. Dar kitą savaitę orai išliks vidutiniškai šilti, tačiau kritulių tikimybė padidės, taip pat galimi ir mišrūs krituliai“, – prognozuoja klimatologas.
Ilgalaikių orų prognozių duomenys rodo, kad visas gruodis Lietuvoje prognozuojamas 1–3 laipsniais šiltesnis už daugiametį vidurkį, tačiau kritulių bus mažiau, nei įprastai.
