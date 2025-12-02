Žiema grįžta? Sinoptikė įspėja – „tikros baltos ir šaltos žiemos dar teks ilgiau palaukti“

Ciklono Zenobio šaltasis atmosferos frontas praėjusią dieną dalyje Lietuvos atnešė ir kritulių. Visgi E. Latvėnaitė skelbia, kad iš rytų ir pietryčių su ramiais ir sausesniais orais Lietuvos link plečiasi vakarinė anticiklono dalis.
„Tik Šiaurės Europa, Skandinavija ir Baltija kol kas dar bus arčiau neramesnių ciklonų sistemos, tad pajūryje pora dienų pūs kiek gaivesnis pietinių krypčių vėjas“, – sako sinoptikė.
Tiesa, vėliau šis anticiklonas įsitvirtins tiek virš Rytų Europos, tiek virš Skandinavijos, o ramūs ir be ženklesnių kritulių, tačiau su dažnu rūku orai laikysis iki pat savaitės pabaigoje.
„Tik ketvirtadienį galim šiek tiek kritulių, daugiausia lietaus sulaukti. Po vėsesnės savaitės pradžios, jos vidurys bus kiek šiltesnis. Kiek vėsesnis bus savaitgalis, jau ir visokių kritulių galim šiek tiek sulaukti“, – teigia E. Latvėnaitė.
Tuo metu kitą savaitę vėl turėtų po truputį vėsti, vietomis sulauksime daugiau kritulių, dažniau iškris ir nedidelis sniegas.
„Bet tikros baltos ir šaltos žiemos dar teks ilgiau palaukti...“, – priduria sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai tvyros ne tik naktį, bet ir dieną. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietryčių 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –3..+1°C, nakties pradžioje šalčiausia vakariniuose rajonuose, rytą jau daug kur Lietuvoje gali būti nedidelės minusinės temperatūros, dieną +1..+4°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.
Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį ir rytą vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietryčių 3–7 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –2..+1°C, vis dar šalčiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +1..+4°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, gruodžio 4 d., naktį ir dienos pradžioje protarpiais nedideli krituliai – daugiausia lietus, tik pietiniuose ir rytiniuose rajonuose gali viena kita šlapia snaigė įsimaišyti, vėl rūkai kai kur drieksis. Vėjas pietryčių 4–8 m/s. Naktį 0..+3°C, dieną +2..+6°C, vėsiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, šilčiausia pietuose, pietvakariuose.
Penktadienį, gruodžio 5 d., be ženklesnių kritulių, naktį vėl rūkas nusidrieks. Vėjas naktį pietryčių, dieną rytų 4–8 m/s. Naktį 0..+3°C, vėsiausia pietuose, pietvakariuose, dieną +4..+7°C.
Šeštadienį, gruodžio 6 d., nedideli krituliai, daugiausia lietus vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +1..+4°C, dieną +2..+5°C, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, gruodžio 7 d., protarpiais nedideli krituliai, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose – lietus su šlapdriba ar viena kita snaige maišysis. Vėjas pietryčių 5–10 m/s. Naktį –2..+2°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 0..+2°C.
Pirmadienį, gruodžio 8 d., protarpiais krituliai: naktį lietus su šlapdriba maišysis, rytą ir dieną jau sniegas kris šiaurės vakaruose, šiaurėje. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –3..+1°C, šalčiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną 0..+2°C.
Antradienį, gruodžio 9 d., šiek tiek kai kur pasnyguriuos, o dieną jau su viena kita šlapia snaige. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3..+1°C, dieną –1..+2°C.
