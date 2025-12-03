Kate Middleton nustebino išvaizdos pokyčiais: tokios jos dar nematėte

Šį rytą Williamas ir Catherine pasveikino prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį ir jo žmoną Elke Büdenbender Londono Heathrow oro uoste, kur atvyko Karaliaus vardu, o vėliau kartu išvyko į Vindzoro pilį, pranešė Daily Mail.
Nustebino įvaizdžiu
Kate, 43 m., atrodė stulbinamai vilkėdama mėlyną derinį – „Alexander McQueen“ pagal užsakymą Saros Burton kurtą paltą bei „Burberry“ suknelę. Vis dėlto, būtent subtilus jos šukuosenos pokytis patraukė karališkosios šeimos gerbėjų dėmesį.
Įprastai švelniomis bangomis krintantys trijų vaikų mamos plaukai šiandien buvo ištiesinti, sukurdamį glotnų įvaizdį po Juliette Botterill lankelio su kaspinu.
Stebėtojai greitai susižavėjo pokyčiu, o kai kurie netgi palygino šį įvaizdį su jos dukros, dešimtmetės princesės Charlotte, kuri dažnai nešioja tiesius plaukus, stiliumi.
Viena karališkosios šeimos gerbėja sakė: „Man labai patinka šiandieninė Velsos princesės glotni, tiesių plaukų šukuosena!“, o kita pridūrė: „Įsivaizduoju, kad princesė Charlotte atrodys būtent taip, kai užaugs.“
Kate pastaraisiais mėnesiais išgyveno tikrą plaukų transformaciją – pirmą kartą naujai pašviesėjusius plaukus ji pademonstravo lankydamasi Gamtos istorijos muziejuje rugsėjį, grįžusi po vasaros atostogų.
Šį mėnesį ji pati sakė, kad jos garsieji brunetiški plaukai „pašviesėjo nuo saulės“.
