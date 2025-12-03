 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kate Middleton nustebino išvaizdos pokyčiais: tokios jos dar nematėte

2025-12-03 18:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 18:51

Velso princesė Kate Middleton šiandien pristatė naują šukuoseną, kai kartu su princu Williamu pasitiko Vokietijos prezidentą, atvykusį į Jungtinę Karalystę valstybiniam vizitui.

Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
6

Velso princesė Kate Middleton šiandien pristatė naują šukuoseną, kai kartu su princu Williamu pasitiko Vokietijos prezidentą, atvykusį į Jungtinę Karalystę valstybiniam vizitui.

REKLAMA
0

Šį rytą Williamas ir Catherine pasveikino prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį ir jo žmoną Elke Büdenbender Londono Heathrow oro uoste, kur atvyko Karaliaus vardu, o vėliau kartu išvyko į Vindzoro pilį, pranešė Daily Mail.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kate Middleton
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton

Nustebino įvaizdžiu

Kate, 43 m., atrodė stulbinamai vilkėdama mėlyną derinį – „Alexander McQueen“ pagal užsakymą Saros Burton kurtą paltą bei „Burberry“ suknelę. Vis dėlto, būtent subtilus jos šukuosenos pokytis patraukė karališkosios šeimos gerbėjų dėmesį.

REKLAMA
REKLAMA

Įprastai švelniomis bangomis krintantys trijų vaikų mamos plaukai šiandien buvo ištiesinti, sukurdamį glotnų įvaizdį po Juliette Botterill lankelio su kaspinu.

REKLAMA

Stebėtojai greitai susižavėjo pokyčiu, o kai kurie netgi palygino šį įvaizdį su jos dukros, dešimtmetės princesės Charlotte, kuri dažnai nešioja tiesius plaukus, stiliumi.

Viena karališkosios šeimos gerbėja sakė: „Man labai patinka šiandieninė Velsos princesės glotni, tiesių plaukų šukuosena!“, o kita pridūrė: „Įsivaizduoju, kad princesė Charlotte atrodys būtent taip, kai užaugs.“

REKLAMA
REKLAMA

Kate pastaraisiais mėnesiais išgyveno tikrą plaukų transformaciją – pirmą kartą naujai pašviesėjusius plaukus ji pademonstravo lankydamasi Gamtos istorijos muziejuje rugsėjį, grįžusi po vasaros atostogų.

Šį mėnesį ji pati sakė, kad jos garsieji brunetiški plaukai „pašviesėjo nuo saulės“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų