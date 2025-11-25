 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JK: Zelenskis mano, kad didžioji JAV taikos plano dalis gali būti priimta

2025-11-25 18:22
2025-11-25 18:22

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad didžioji dalis JAV siūlomo taikos plano gali būti priimta, o Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris ragina sąjungininkus stiprinti įsipareigojimus Kyjivui ir užtikrinti tvirtą gynybos finansavimą.

Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad didžioji dalis JAV siūlomo taikos plano gali būti priimta, o Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris ragina sąjungininkus stiprinti įsipareigojimus Kyjivui ir užtikrinti tvirtą gynybos finansavimą.

0

Ministras pirmininkas seras K. Starmeris virtualiai kalbėjosi su vadinamąja norinčiųjų koalicija. Jis teigia, kad Ukraina pateikė „keletą konstruktyvių pataisų“ taikos pasiūlymui, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad judame teigiama linkme, ir šiandien matomi ženklai rodo, kad didžioji dalis teksto, kaip nurodo Volodymyras, gali būti priimta“, – sakė K. Starmeris.

Ragina susistiprinti šalių nacionalinius įsipareigojimus Ukrainai

Be to, premjeras pabrėžia, kad koalicija turi parengti Ukrainos būsimų ginkluotųjų pajėgų planavimo ir finansavimo gaires, kad šalis galėtų ir toliau gintis.

„Raginu kolegas, dalyvaujančius šiandienos pokalbyje, sustiprinti savo nacionalinius įsipareigojimus, nes turime užtikrinti turintys patikimiausius pajėgumus ir patikimiausius planus“, – pridūrė jis.

