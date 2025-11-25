JK: Zelenskis mano, kad didžioji JAV taikos plano dalis gali būti priimta

Ministras pirmininkas seras K. Starmeris virtualiai kalbėjosi su vadinamąja norinčiųjų koalicija. Jis teigia, kad Ukraina pateikė „keletą konstruktyvių pataisų“ taikos pasiūlymui, rašo „Sky News“.
„Manau, kad judame teigiama linkme, ir šiandien matomi ženklai rodo, kad didžioji dalis teksto, kaip nurodo Volodymyras, gali būti priimta“, – sakė K. Starmeris.
Ragina susistiprinti šalių nacionalinius įsipareigojimus Ukrainai
Be to, premjeras pabrėžia, kad koalicija turi parengti Ukrainos būsimų ginkluotųjų pajėgų planavimo ir finansavimo gaires, kad šalis galėtų ir toliau gintis.
„Raginu kolegas, dalyvaujančius šiandienos pokalbyje, sustiprinti savo nacionalinius įsipareigojimus, nes turime užtikrinti turintys patikimiausius pajėgumus ir patikimiausius planus“, – pridūrė jis.
