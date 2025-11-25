 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Taikinyje yra ir Europa: įspėjama dėl Rusijos veiksmų

2025-11-25 17:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 17:06

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas įspėjo, kad net jei karas Ukrainoje baigsis, Rusijos keliamo pavojaus nuvertinti nevalia.

Vladimiras Putinas, NATO (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas įspėjo, kad net jei karas Ukrainoje baigsis, Rusijos keliamo pavojaus nuvertinti nevalia.

16

„Net jei karas dabar baigtųsi, liktų imperialistinė ir agresyvi Rusija, kurios ambicijos siekia toli už Ukrainos ribų“, – antradienį Berlyno užsienio politikos forume kalbėjo J. Wadephulas.

Jo teigimu, Rusija didžiąja dalimi orientavo savo ekonomiką ir visuomenę į karą ir šiuo metu verbuoja kur kas daugiau karių nei reikia karui Ukrainoje, per mėnesį suformuodama beveik po vieną papildomą diviziją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Divizijas, kurių taikiniais neabejotinai esame ir mes, ES bei NATO“, – įspėjo jis.

Vokietijos žvalgybos tarnybos mano, kad Rusija ketina iki 2029 m. būti pasirengusi bent jau karo su NATO „galimybei“.

Grėsmė iš Maskvos jau yra realybė

J. Wadephulas teigė, kad grėsmė iš Maskvos jau yra realybė, o dėl hibridinio karo veiksmų riba tarp karo ir taikos vis labiau blunka.

Susiduriame su dronų antskrydžiais, oro erdvės pažeidimais, sabotažo aktais ir melagingų naujienų kampanijomis, sakė J. Wadephulas.

Kalbėdamas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų pasiūlymą dėl taikos Ukrainoje, J. Wadephulas sakė, kad Vašingtonas „kartais laikosi netradicinio požiūrio į problemas“.

Tačiau JAV pareigūnai taip pat buvo neįprastai lankstūs ir pasirengę bendradarbiauti su derybų partneriais, įskaitant Europą, paaiškino Vokietijos užsienio reikalų ministras.

JAV planą, kurį Europa ir Kyjivas griežtai sukritikavo kaip pernelyg palankų Rusijai, J. Wadephulas pavadino „pirminiu pasiūlymu“.

Europa yra „girdima“ ir „įtraukiama“ į derybas dėl konflikto užbaigimo, sakė jis.

