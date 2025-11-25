Oficialu: Zelenskis dar šią savaitę turėtų vykti pas Trumpą

Informaciją apie tai patvirtino Rustemas Umerovas.
Anot jo, vizito tikslas – „užbaigti paskutinius etapus“ taikos susitarimo su Donaldu Trumpu.
Jis priduria, kad JAV ir Ukrainos delegacijos „pasiekė bendrą susitarimą dėl pagrindinių susitarimo sąlygų, aptartų Ženevoje“.
„Mes tikimės, kad Ukrainos prezidento vizitas į Jungtines Valstijas bus surengtas kuo anksčiau lapkričio mėnesį“, – sako R. Umerovas.
Kiek anksčiau šią savaitę jau buvo pasirodę pranešimų, kad V. Zelenskis vyks susitikti su D. Trumpu aptarti taikos Ukrainoje plano.
Baltieji rūmai: susitarta dėl didžiosios daugumos taikos plano punktų
JAV prezidento administracija tvirtina, kad jau susitarta dėl didžiosios daugumos plano, kuriuo siekiama nutraukti karą prieš Ukrainą, punktų, liko tik „keletas nesutarimų“. Kaip informuoja „Ukrinform“ korespondentas, apie tai žurnalistams pranešė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt.
„Visi optimistiškai vertina vakarykščius įvykius Ženevoje“, – pirmadienį sakė ji.
Pasak K. Leavitt, valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir visa komanda dirbo prie 28 taikos plano punktų. Atstovė akcentavo, kad jį parengė Jungtinės Amerikos Valstijos, o procese dalyvavo abi pusės – tiek rusai, tiek ukrainiečiai.
„Buvo susitarta dėl didžiosios daugumos šių punktų“, – tikino JAV administracijos atstovė. Ji patikslino, kad Ukrainos pusė dirbo prie formuluočių.
„Todėl mums atrodo, kad esame labai geroje pozicijoje“, – dėstė K. Leavitt. Tuo pat metu ji pabrėžė, kad Vašingtonas nori susitarti dėl visų punktų.
„Žinoma, turėsime užtikrinti, kad su jais sutiktų ir kita šio karo šalis – rusai“, – kalbėjo K. Leavitt.
Paprašyta pakomentuoti, ar prezidentas Donaldas Trumpas palieka galioti ketvirtadienio terminą, atstovė pažymėjo, kad D. Trumpas nori, jog „šis susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, ir tiki, kad jo komanda daro viską, ką gali, kad jis pasiektų finišo tiesiąją“.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukraina ir JAV po abiejų šalių delegacijų derybų Ženevoje susitarė toliau dirbti prie bendrų taikos susitarimo pasiūlymų. Šalys patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai gerbiamas Ukrainos suverenitetas, be to, jis turi užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką. Šalys po derybų parengė atnaujintą ir pataisytą taikos pagrindų dokumentą.
