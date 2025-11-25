 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina įspėja: Rusijos karas skatina prekybą žmonėmis

2025-11-25 11:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:17

Socialinės politikos, šeimos ir vienybės ministras Denysas Uliutinas kalbėdamas Jungtinėse Tautose pareiškė, kad Ukraina rengia nacionalinę programą kovai su prekyba žmonėmis, nes plataus masto Rusijos invazija sudarė sąlygas šiam reiškiniui plisti ir transformuotis.

Rusų ataka Kyjive 2025-06-17 (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

5

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento Niujorke, ministras šį pareiškimą padarė pirmadienį, lapkričio 24 d., kalbėdamas aukšto lygio plenariniame posėdyje, skirtame įvertinti Jungtinių Tautų pasaulinio veiksmų planą kovai su prekyba žmonėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žmonėms virstant vidiniais pabėgėliais, patiriant nesaugumą ir netenkant pragyvenimo šaltinių, didėja pažeidžiamumas, o skaitmeninės platformos ir dirbtinis intelektas suteikia prekiautojams žmonėmis galimybę veikti toli už jų sienų ribų“, – pažymėjo D. Uliutinas.

Pasak jo, Ukrainos patirtis rodo, kaip prekyba žmonėmis vystosi konflikto sąlygomis ir kad apsaugos sistema turi prisitaikyti „pakankamai greitai, kad ją būtų galima sustabdyti“.

Ministras pabrėžė, kad viena iš pažeidžiamiausių grupių tebėra vaikai – ypač tie, kurie neteko tėvų arba buvo nuo jų atskirti. Moterys ir vaikai, ieškodami prieglobsčio užsienyje, susiduria su dideliu seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbo tikslais pavojumi, o vyrai vis dažniau tampa priverstinio darbo aukomis.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į „naujas ir žiauresnes išnaudojimo formas“, pavyzdžiui, priverstinį civilių, įskaitant vaikus, perkėlimą į Rusiją, vyrų iš okupuotų teritorijų įtraukimą į Rusijos karo veiksmus ir mišrias išnaudojimo formas, apimančias seksualinį išnaudojimą ir išnaudojimą darbo tikslais.

Pasak ministro, Ukraina siekia iki 2030 m. parengti naują Valstybinę kovos su prekyba žmonėmis programą, suderintą su ES teisės aktais, kurioje bus numatytos kovos su prekyba žmonėmis priemonės, nepriklausomo nacionalinio pranešėjo pareigybės įsteigimas ir parama šalies viduje perkeltiesiems asmenims, smurto aukoms, karo veteranams ir iš nelaisvės išlaisvintiems asmenims.

„Dabartinis prekybos žmonėmis mastas ir greitis reikalauja globalių sprendimų“, – pabrėžė ministras, išdėstydamas pagrindinius prioritetus kovojant su šiuo reiškiniu. Tarp jų – gilesnis ir labiau nuspėjamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, technologijų bendrovių atsakomybė už netinkamą socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto naudojimą, taip pat privalomas jų bendradarbiavimas su teisėsauga, išnaudojimo prevencija – svarbus Ukrainos atkūrimo elementas – ir stabilus, ilgalaikis apsaugos sistemos finansavimas.

„Bet kokia gaišatis reiškia, kad laisvę praranda dar vienas vaikas, dar viena moteris, dar vienas vyras“, – pabrėžė jis.

Jis pabrėžė, kad prekyba žmonėmis konfliktų zonose turi būti sprendžiama taikant specialią pasaulinę sistemą, kuri apimtų apsaugą, atskaitomybę ir apsaugos nuo piktnaudžiavimo technologijomis priemones.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Valstybinę kovos su prekyba žmonėmis programą Ukraina rengia kartu su tarptautiniais partneriais.

