 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Peskovas pasiuto dėl planų Ukrainai: „Bakchanalijos“

2025-11-25 10:46 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-11-25 10:46

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakomentavo pranešimus apie taikos Ukrainoje planą, rašo „TASS“.

Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
13

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakomentavo pranešimus apie taikos Ukrainoje planą, rašo „TASS“.

REKLAMA
0

„Šiuo metu neįmanoma komentuoti kiekvieno žiniasklaidos pranešimo. Aš apibūdinčiau situaciją kaip informacines bakchanalijas – kitaip jos pavadinti negalima. Iš tiesų, skelbiama labai daug prieštaringų duomenų, prieštaringų pareiškimų ir pan.“ – cituojamas jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, Amerikos žiniasklaida praėjusią savaitė pranešė, kad D. Trumpo administracija surengė slaptas konsultacijas su rusais, siekdama parengti naują planą karui Ukrainoje užbaigti. Pasak „Axios“, šį planą sudarė 28 punktai, jis buvo yra suskirstytas į keturias bendras kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir būsimi JAV santykiai su Rusija ir Ukraina.

REKLAMA
REKLAMA

D. Peskovas sako, kad Rusija neužsiima „megafonine diplomatija ir laukia, kol JAV pasidalins su mumis kontaktais, žinoma, pageidautina oficialiai“.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Baltieji rūmai: susitarta dėl didžiosios daugumos taikos plano punktų

JAV prezidento administracija tvirtina, kad jau susitarta dėl didžiosios daugumos plano, kuriuo siekiama nutraukti karą prieš Ukrainą, punktų, liko tik „keletas nesutarimų“. Kaip informuoja „Ukrinform“ korespondentas, apie tai žurnalistams pranešė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi optimistiškai vertina vakarykščius įvykius Ženevoje“, – pirmadienį sakė ji. 

Pasak K. Leavitt, valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir visa komanda dirbo prie 28 taikos plano punktų. Atstovė akcentavo, kad jį parengė Jungtinės Amerikos Valstijos, o procese dalyvavo abi pusės – tiek rusai, tiek ukrainiečiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Buvo susitarta dėl didžiosios daugumos šių punktų“, – tikino JAV administracijos atstovė. Ji patikslino, kad Ukrainos pusė dirbo prie formuluočių.

„Todėl mums atrodo, kad esame labai geroje pozicijoje“, – dėstė K. Leavitt. Tuo pat metu ji pabrėžė, kad Vašingtonas nori susitarti dėl visų punktų.

REKLAMA

„Žinoma, turėsime užtikrinti, kad su jais sutiktų ir kita šio karo šalis – rusai“, – kalbėjo K. Leavitt.

Paprašyta pakomentuoti, ar prezidentas Donaldas Trumpas palieka galioti ketvirtadienio terminą, atstovė pažymėjo, kad D. Trumpas nori, jog „šis susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, ir tiki, kad jo komanda daro viską, ką gali, kad jis pasiektų finišo tiesiąją“.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukraina ir JAV po abiejų šalių delegacijų derybų Ženevoje susitarė toliau dirbti prie bendrų taikos susitarimo pasiūlymų. Šalys patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai gerbiamas Ukrainos suverenitetas, be to, jis turi užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką. Šalys po derybų parengė atnaujintą ir pataisytą taikos pagrindų dokumentą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV atstovas NATO: Putinas yra neįtikėtinai silpnas, tik nebegali to parodyti (nuotr. SCANPIX)
Ukraina po naujo kruvino rusų smūgio: Putinas atsakė Trumpui (1)
Taikos derybos dėl Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
JAV atstovas lankosi Abu Dabyje ir kalbasi su rusais
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Paviešinus taikos Ukrainoje planą – Putino padėjėjo reakcija (9)
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
Baltieji rūmai apie derybas dėl Ukrainos: „Esame labai geroje pozicijoje“ (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų