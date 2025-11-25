Macronas: Prancūzija negali būti silpna Rusijos grėsmės akivaizdoje

„Klystume, jei šios grėsmės akivaizdoje parodytume silpnumą. Jei norime apsisaugoti, mes, prancūzai – o tai yra vienintelis mano rūpestis – turime parodyti, kad nesame silpni prieš jėgą, kuri mums kelia didžiausią grėsmę“, – sakė jis interviu radijui RTL.
E. Macronas taip pat teigė, kad JAV plane, kuriuo siekiama užbaigti Ukrainos ir Rusijos karą, yra elementų, kuriuos verta aptarti, tačiau perspėjo dėl Kyjivo kapituliacijos grėsmės.
„Mes norime taikos. Bet ne taikos, kuri iš esmės yra kapituliacija, dėl kurios Ukraina atsiduria nepavydėtinoje padėtyje ir kuri suteikia Rusijai visą laisvę žengti toliau“, – sakė E. Macronas ir pridūrė, kad Amerikos planas yra žingsnis teisinga kryptimi, turintis elementų, kuriuos reikėtų aptarti ir tobulinti.
