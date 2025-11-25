 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas: Prancūzija negali būti silpna Rusijos grėsmės akivaizdoje

2025-11-25 10:07 / šaltinis: BNS
2025-11-25 10:07

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Prancūzija negali būti silpna Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje, ir pridūrė, kad Maskva laikosi daug agresyvesnės pozicijos nei ankstesniais metais.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Prancūzija negali būti silpna Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje, ir pridūrė, kad Maskva laikosi daug agresyvesnės pozicijos nei ankstesniais metais.

0

„Klystume, jei šios grėsmės akivaizdoje parodytume silpnumą. Jei norime apsisaugoti, mes, prancūzai – o tai yra vienintelis mano rūpestis – turime parodyti, kad nesame silpni prieš jėgą, kuri mums kelia didžiausią grėsmę“, – sakė jis interviu radijui RTL.

E. Macronas taip pat teigė, kad JAV plane, kuriuo siekiama užbaigti Ukrainos ir Rusijos karą, yra elementų, kuriuos verta aptarti, tačiau perspėjo dėl Kyjivo kapituliacijos grėsmės.

„Mes norime taikos. Bet ne taikos, kuri iš esmės yra kapituliacija, dėl kurios Ukraina atsiduria nepavydėtinoje padėtyje ir kuri suteikia Rusijai visą laisvę žengti toliau“, – sakė E. Macronas ir pridūrė, kad Amerikos planas yra žingsnis teisinga kryptimi, turintis elementų, kuriuos reikėtų aptarti ir tobulinti.

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“ (nuotr. SCANPIX)
Macronas pateikė savo prognozę: įvardijo, kada gali baigtis karas Ukrainoje (8)

